誰出馬對戰顏寬恒？　他被點名代表綠營出戰補選

▲基進黨陳柏惟、民進黨市議員陳世凱。（圖／陳世凱服務處提供）



記者杜冠霖／台北報導

台灣基進黨籍立委陳柏惟罷免案落幕，罷免方最終以不到5千票的差距，成功拉下台灣基進黨在立法院唯一一席立委。該選區依法在罷免公告後3個月內要進行立委補選。除了藍營勢必推人角逐立委，最近積極曝光的台中市議員陳世凱也被點名是參選的有力人選。

明年中二選區補選選情詭譎，刪Q行動的重要推手、國民黨中二選區前立委，被視為替國民黨奪回中二選區立委席次理所當然人選。而民進黨則可能推出現任議員陳世凱，陳最近因力挺陳柏惟頻頻躍上新聞版面，被視為參與明年補選的有力人選。

陳世凱挺陳柏惟過程也出現一點插曲，罷免投票當天陳於臉書發文，呼籲大家去監票卻出現「挺刪Q」、「反惡罷」等字眼，被批違反選罷法規定，陳世凱服務處也發出三點聲明解釋，表示係因助理希望提醒鄉親幫忙監票，所發的貼文；二、文字內容若有人感到疑慮，歡迎提供給選委會判斷；三、若選委會最後認定內容有違反選罷法，個人願意道歉，並且承擔所有罰則。

若陳世凱參與補選，將可能和顏寬恒3度對決，2013年無盟立委顏清標因貪汙被判3年6月徒刑、褫奪公權3年，台中第二選區依法辦理補選，顏清標推出兒子顏寬恒、民進黨則由陳世凱代表參選，當時以1000票之差不敵顏寬恒。

2016年立委選舉時，原屬國民黨的紀國棟遭開除黨籍後脫黨參選，泛藍分裂加上大環境有利民進黨，讓陳世凱僅以4000票差距敗給顏寬恒。

本屆大烏龍區新科市議員張家銨，據傳也是培育代表民進黨參選該區立委的人選之一。