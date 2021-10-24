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刪Q！民進黨派誰打顏寬恒？　他被點名出戰補選

記者陳俊宏／綜合報導

基進黨台中市立委陳柏惟遭「刪Q」，任期只剩下7天。對此，有網友好奇，民進黨要派誰補選，對戰前立委顏寬恒？不少人紛紛點名台中市議員陳世凱。

「民進黨要派誰打顏寬恒？」網友在PTT說，「國民黨不用講就是顏寬恒出來選了，民進黨在地的議員，沒有一個能跟顏寬恒對打的，戶籍還在台中的民進黨大老要不要試一試？？陳世凱不會是顏寬恒的對手啦。」

▲立委陳柏惟罷免案，陳柏惟向支持者道謝。（圖／記者林敬旻攝）

▲▼陳柏惟鞠躬向支持者道謝。（圖／記者林敬旻攝）

▲立委陳柏惟罷免案，陳柏惟向支持者道謝。（圖／記者林敬旻攝）

對此，不少網友點名陳世凱，「陳世凱吧，不是聽說早就在熱身了？」、「還是陳世凱啊！然後3Q幫忙站台，這畫面應該不錯」、「陳世凱跟寬恒票差比較近。」

陳世凱在陳柏惟罷免案前，力挺「反惡罷」，呼籲鄉親出門投票「留下好立委」；不過，陳柏惟確定遭罷免，他在臉書說，「大家辛苦了，謝謝你們。」

陳柏惟罷免案，以超過5成2的超高投票率，以罷免方票數7萬7899票，超越反罷免方7萬3433票通過。陳深夜在臉書發文表示，無論是支持或反對者，他都要說聲謝謝，因為投票是行使公民權利，都讓台灣民主更深化，而且無論他是什麼身分，都會繼續為台灣打拼，「投票已經結束，無論立場為何，希望一起進行社會縫合」。

▼陳世凱在陳柏惟罷免案前，力挺「反惡罷」。（圖／資料照／陳世凱服務處提供）

▲▼基進黨陳柏惟拜訪民進黨市議員陳世凱。（圖／陳世凱服務處提供）

陳世凱挺陳柏惟。（圖／翻攝陳世凱臉書）

▲▼陳世凱在陳柏惟罷免案前，力挺「反惡罷」。（圖／翻攝陳世凱臉書）

陳世凱挺陳柏惟。（圖／翻攝陳世凱臉書）

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