快訊／彰化今晚送肉粽　路線圖曝光「勿逗留防沖犯」

▲和美今晚送肉粽。（圖／ETtoday資料照）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣和美鎮1名歐巴(40多歲)因久病厭世，家屬今(23)日深夜10點到11點要舉辦送肉粽(送煞)儀式，將沿著和頭路640巷左轉和順路，再右轉和順路639巷，再右轉嘉卿路2段，往國道3號交流道方向，走防汛道路，送往大肚溪出海口，家屬在臉書公告路線圖，呼籲民眾非必要請勿逗留，以防沖煞。

台灣民間習俗認為上吊枉死的人怨氣最重，需要特別舉辦「送肉粽」儀式將煞氣送走，免得亡者在同個地點一再「抓交替」，儀式舉辦時，生人皆需迴避，原本此儀式在彰化鹿港流傳，但近年來傳到新竹及台中等地。

▲和美今晚送肉粽路線圖。（圖／翻攝自網路）

最離奇的事件就發生在2013年，和美鎮和西里一名男子上吊身亡，家屬依照習俗舉行送肉粽，卻因為路線沒有事先告知當地居民，無法在住家門窗貼符咒防煞，禮儀社也把貼符咒的掃把任意丟在路邊，引來居民不滿認為是帶衰，30多人氣得阻擋隊伍經過，雙方僵持1個多小時，送肉粽最後沒有完成。

從此之後只要有送肉粽或是送煞儀式，家屬便會對外公告，以防止有民眾沖煞情形產生，據悉在外碰到送肉粽實在來不及閃避，可以側身面向民宅迴避，心中默念阿彌陀佛、地藏等等佛號，眼神避免直視；若是已經正面遇上隊伍時，就得要跟完全程，藉以表示送死者一程，回家前再去廟宇求取香火護身即可。

不過臥雲法師認為，送肉粽目的在安撫人心，若民眾依舊擔心，可以將家中掃把倒立在家門前，一切煞氣自然可解。