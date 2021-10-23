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北台整天濕探18度！入夜「雨彈升級」雨區再擴大　放晴時間點出爐

▲▼下雨,寒流,雨天,天氣,豪大雨,雨傘,撐傘,雷陣雨,梅雨,降雨,冷氣團,行人,冬天,保暖,濕冷,口罩,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲今日北台灣降雨持續，且氣溫偏低。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

受到東北季風及華南雲雨區影響，今日北部、東北部降雨降雨時間長，基隆北海岸、大台北山區、宜蘭有局部大雨，早晚低溫約18度。今晚開始華南移入水氣更多，北部、東北部、中部山區雨量在增加，桃園以北、基隆北海岸、宜蘭、大台北山區嚴防大雨，連台中、南投、彰化雨勢都更明顯。

氣象局預報員李孟軒表示，昨晚到今晨北部、東北部低溫約18到19度，其他地區20到23度，受到東北季風及華南雲雨區影響，北部、東北部降雨時間長，基隆北海岸、大台北山區、宜蘭有局部大雨，花蓮、中部山區也有局部陣雨，中南部平地及山區則有零星雨。

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▲▼ 。（圖／氣象局）

▲台灣上空雲多，尤其是北側雲層較厚。（圖／氣象局）

今天白天各地氣溫略增，北台灣因持續降雨高溫僅21到23度，其他地區則約26到28度，南北溫差較大。而今日白天降雨仍以北台灣為主，基隆北海岸、大台北山區、宜蘭雨勢明顯，花蓮、中部山區有局部短暫雨，台東雨勢再更少，而中南部平地、南部山區則是雲多偶飄雨。

今晚開始到明晨，華南移入的水氣更多，北部、東北部、中部山區雨量增加，桃園以北、基隆北海岸、宜蘭、大台北山區嚴防局部大雨，中部地區的台中、南投、彰化入夜降雨也增加。

▲▼ 。（圖／氣象局）

▲▼雲系影響北台灣，氣象局持續發布大雨特報。（圖／氣象局）

▲▼ 。（圖／氣象局）

下周一開始東北季風及華南雲雨區影響減弱，各地天氣回穩、氣溫回升，北部、東北部高溫約24到25度，中南部28到30度，然而下周仍以東北風為主，天氣依然涼爽，北台灣降雨機率也還是較高。

臉書粉專天氣即時預報提醒，今日是二十四節氣中的霜降，也是秋季節氣中的最末，全台各地都相當陰涼，且愈往「北部」雨愈多，秋意相當濃厚，未來將一路量到月底，這期間東北風一波波影響，涼爽感受持續。

▲▼ 。（圖／氣象局）

▲今晚華南水氣更增，雨勢加劇、降雨範圍擴大。（圖／氣象局）

氣象專家吳聖宇在臉書提醒，下周在南海以及菲律賓東方海面可能會有新的熱帶擾動發展，有可能進一步發展為颱風，不過入秋後太平洋高壓往南移，颱風要接近台灣的機會偏低，只需留意颱風是否帶來水氣造成降雨可能，目前預報看來，颱風對台灣天氣不會有所影響。

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