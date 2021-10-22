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河堤之狼染指6女「粉紅色自行車」露餡　夜襲推落邊坡摀嘴伸魔手

▲桃園市許姓男子前年12月與女網友在住處沙發上聊天時，突然兩度強行抱住女子，徒手撫摸胸部與下體強制猥褻得逞挨告。（圖／達志示意圖）

▲宜蘭黃姓男子2年來見深夜凌晨落單女子，隨機強制猥褻6女。（達志示意圖）

記者游芳男／宜蘭報導

竊盗前科黃姓男子，2019年起，趁深夜或凌晨在宜蘭河濱公園等處，見落單女子，竟強制住摀住嘴巴掐頸，壓制地上，手伸入褲內撫摸腹部，甚至將女子推落河堤後猥褻等，受害女子多達6人，因他2年後被警懷疑犯案時，主動坦承犯行，宜蘭地院依強制猥褻、恐嚇罪等6罪，判合併應執行有期徒刑1年9月，得易科罰金。

判決指出，32歲黃姓男子2019年1月14日深夜，騎自行車至宜蘭市河濱公園附近，見一女獨自在自行車専用步道旁行走，自後方以手摀住女方嘴巴並環抱，女方試圖掙脫時，他徒手勒、掐頸部，再將她壓制於地，將手伸入女子褲子內，撫摸腹部猥褻，女子佯稱生理期且先生在附近，並咬住黃男的手，黃男鬆手後，女子趁隙逃離。

黃男又於2021年5月14日凌晨，騎乘自行車見另一女子獨自在宜蘭市環河路旁行走，自女子身後，徒手抱住將女子壓制於地，扯去女子上衣撫摸下體，後因女子反抗，黃男才鬆手放開女子。

黄男也於2021年6月13日凌晨5時10分許，騎自行車至宜蘭員山鄉員山公園後方河堤自行車道，見另一騎自行車女子，竟將腳踏車停擋於女子前方，並徒手拉扯女子頭髮將人甩下河堤邊坡，女子試圖爬上邊坡呼救時，黃男還以手摀住女子嘴巴阻止呼救，經女子一再反抗，並推開黃男後跑離，黃男才騎乘自行車逃離。

2021年6月28日晚上7時許，黃男騎自行車見員山鄉石頭厝路與溪洲路河堤處，另一女子在河堤散步，竟徒手將女子推落河堤邊坡後，將人壓制於地，觸摸女子身體，徒手掀開女子衣服、拉扯女子褲子，並以雙腳欲頂開女子雙腳加以猥褻，後經女子尖叫反抗，黃男才鬆手，女子後騎乘自行車逃離報警。

黃男犯行前後共有6女子受害，2021年6月28日晚，警方調閱現場及道路監視器畫面後，追出歹徒身高約170公分、微胖、著灰衣上衣、長褲、布鞋、騎乘粉紅色自行車等特徵，後於同月30日凌晨0時10分許，黃男行經員山鄉員山路一段時，警方認舆犯嫌特徵相符，上前盤查，黃男同意與警前往其住處執行搜索，扣獲作案相關衣物。

法官審理，黃男雖然隨機於深夜、凌晨、夜間，在自行車車道、步道上選擇犯案對象，但他是在公務員並未掌握確切證據足認犯行前坦承，符合自首規定，另衡酌黃男犯後坦承犯行，態度良好，惟未能與受害等人達成和解取得原諒。

另考量黃男學歷為國中畢業、案發當時無業、之前從事人力派遣工作、日薪1200元、家中有母親、經濟狀況勉持之家庭生活狀況，判他應執行有期徒刑1年9月，得易科罰金。

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