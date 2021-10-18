養樂多偷摻安眠藥！酒店小姐喝下遭猥褻　惡男辯性交易下場曝

▲酒店小姐喝下陳男給她的「加料養樂多」後陷入昏迷，陳男竟藉機對其猥褻得逞。（圖／示意圖，與本案無關／資料照）



記者林冠吟／台中報導

陳姓男子2018年時前往酒店消費，並購買陪酒小姐小花（化名）3小時的外出服務後，小花便在陳男住家的大樓下等待，未料陳男竟藉此空檔，趁機前往超商購買養樂多與白葡萄汁，並趁著小花上廁所之際，偷偷在養樂多內摻入安眠藥，對其猥褻得逞。台中地院審理後，依以藥劑犯強制猥褻罪，判陳男有期徒刑5年。

陳姓男子2018年時向台中某間酒店，購買陪酒小姐小花3小時的外出費用，2人一起返回陳男的住家，期間陳男向小花表示，他要停車小花可以先在社區1樓視聽室唱歌等他，並利用該空檔前往超商購買2瓶白葡萄汁和4瓶養樂多，再趁著小花前往廁所之際，偷偷將養樂多的封膜撕開，摻入含有苯二氮平類之鎮定安眠藥劑，讓小花昏昏欲睡，藉此對她連續猥褻得逞，直到小花醒來返家後，因持續有嗜睡症狀，前往醫院檢查，才發現尿液被驗出苯二氮平類鎮定安眠劑的陽性反應，怒報警處理。

▲小花返家後仍不斷嗜睡，驚覺可能遭陳男下藥，前往醫院檢驗果真在尿液發現還有安眠藥成分。（圖／示意圖，與本案無關／免費圖庫pixabay）



陳男僅承認有對小花進行猥褻行為，不過強調他沒有下藥，陳男也向法官辯稱，他早就和小花講好要買她3個全場，意思就是要跟她進行性交易。陳男的辯護人也為其辯稱指出，事發隔天小花是清醒的離開陳男的住處，且當下並未報警，直到隔天才報警，顯然有違常理，更何況陳男已通過測謊鑑定，並沒有任何證據可以證明陳男以藥劑對小花強制猥褻得逞。

不過法官審酌小花證詞發現，小花還原當時情況指出，當時陳男拿了一罐已開封的養樂多給她，並要她喝下，她喝了一口便問陳男「怎麼這麼苦？是不是有下藥？」，接著2人互相交換彼此的養樂多，過程中陳男不斷要求小花將養樂多喝下，但由於小花已經起戒心，不敢再喝陳男給的養樂多，只好把養樂多含在嘴裡，藉故跑到廁所吐掉，直到因藥效發揮作用，陷入昏迷，第二天醒來，卻發現陳男整個人趴在她身上，才趕緊打電話請經紀人來接她。

台中地院勘驗監視器畫面顯示，影像中雖無法明確看出陳男友在小花的飲料中下藥的舉動，但過程中陳男卻不斷地變換養樂多放置位置，還不斷向外張望，並將要給小花飲用的養樂多封膜撕開，再將其中1瓶養樂多倒進另1瓶養樂多內，舉止怪異，且小花飲用陳男所提供的養樂多後，也出現昏沉、嗜睡等症狀，事後的尿檢反應也呈現陽性反應，認為陳男確實趁著小花陷入昏迷之際，對其強制猥褻得逞。

法官指出，陳男雖然辯稱已和小花達成性交易的共識，不過事後卻被小花否認；至於陳男已通過測謊鑑定一事，法官則指出，由於事件距離案發已久，受測者的情緒早已平復，或已合理化其犯行，造成測謊準確度因此受影響，因此不採信測謊鑑定的結果，審酌陳男利用藥物讓小花陷入昏迷，藉機違反小花的意願，對其強制猥褻得逞，造成小花心理陰影甚鉅，加上其曾有前科紀錄，於5年內再犯，依以藥劑犯強制猥褻罪，判其有期徒刑5年。