熟女網戀「美軍」滙款助退伍前...被打「預防針」　美女行員破解

▲▼林女與「美軍網友」陷熱戀，欲滙款被美女行員與男警聯手擋下。（圖／桃園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園44歳單身林姓女子透過網路交上美軍網友，並痴心欲滙29萬餘元助「男友」提早退伍，為防行員和警方阻擋，對方還擬出「教戰守則」，但因漏洞百出為員警識破，並苦勸林女及舉例說明，才讓林女免掉入愛情陷阱損失所有存款。

警方表示，22日13時許，桃園警察分局同安派出所接獲轄區金融機構行員通報，有民眾異常匯款狀況，經詢問疑似有遭詐騙情事，請員警到場協助勸導。警員姜俊廷及蘇登暉立即趕抵現場，據瞭解林姓女子臨櫃表示，要匯款29萬餘元支付小朋友留學代辦費用，而引起行員注意，經詳談被害人卻說沒見過小朋友，手機內存著網友所傳退休規劃截圖，且對詢問多所保留，請員警進一步瞭解勸導。

經員警多方詢問才突破林女心防，被害人最終坦承於網路社群認識一名美軍網友，經過幾個月的網戀，對方說想提早退伍來台與她廝守，但須繳交一筆費用，林女不疑有他，馬上將所有存款傾囊相贈給未謀面｢男友｣幫繳退伍費，但怕被銀行阻擋，便預先擬出教戰守則，但因漏洞太多馬上引起關注，員警及行員苦口婆心再三勸導，並舉出許多相同事證，終於說服林女，讓其徹底醒悟。警方呼籲民眾勿輕信網路交友，遇可疑請撥打165反詐騙專線或110報案電話。