22刀砍死嬤！新莊逆孫認了：就是不爽，給機會還不給錢

記者陳雕文、陳羿妏／新北報導

新北市新莊區自立街昨（21日）發生人倫悲劇，一名78歲楊江姓阿嬤遭20歲李姓養孫砍殺22刀後身亡。據悉，李男被捕時異常冷靜，像看電影念旁白似地，供出犯案過程，且偵訊時面對警方提問，為何從要錢演變成殺人，他竟回「就是不爽，給機會了還不給錢」。

▲李男作案後用外套包裹現金逃逸。（圖／記者陳雕文翻攝，下同）

回顧整起事件，死者楊江姓阿嬤原為職業保母，多年前替鄰居李家照料年僅6個月大的李男，但後來卻因為李家經濟越來越差，且李母也出現狀況，楊江姓阿嬤出於對李男的好感，決定收養，當成親生孩子撫養16年；但李男上高中後行為出現偏差，時常偷拿家中金錢，還動不動就伸手討錢，阿嬤最終忍無可忍，將李趕走，從此斷絕關係。

直到今年，年滿20歲的李男在外經濟陷入困頓，只好回頭再向阿嬤求助；阿嬤念在過去的感情，心軟決定接納，還讓51歲的小兒子帶著李嫌到塑膠工廠擔任學徒，讓李有份穩定工作，學習一技之長，豈料21日當天，李男發現阿嬤領了36萬元準備發給工班薪資，下午3時許心生歹念意圖竊取，不料過程失風被阿嬤發現，李男乾脆一不做、二不休，持刀狂砍阿嬤。

李男作案後，還用外套包著的贓款逃逸，接著返回租屋處換下血衣、整理行囊，變裝後攔計程車前往北市一家情色按摩店消費，才轉往花蓮投靠網友，直至深夜11時許才在購買鹽酥雞時被警方逮捕。

「就是不爽，給機會了還不給錢」李男到案後供稱，之前有跟楊江姓阿嬤借過錢，但阿嬤不借只好用偷的，後來他因此被趕出家門，懷恨在心，這次買刀是打算如果遇到阿嬤的家人反抗，便要與對方「拚搏」，不料，卻遇上阿嬤本人，他開口借錢後又是遭一口回絕，他才會痛下殺手。

警方調查，李男拿走11萬2千元贓款，經比對其犯後的開銷約為1萬多元，李男身上餘款約8萬多元。

新莊偵查隊長鄭偉豪指出，李男在整個偵訊過程中，「感覺他異常冷靜，就像看一齣電影一樣把旁白講出來，針對這點，我們也為犯嫌犯下如此令人髮指的案件，還能如此冷靜，感到不可思議、予以斥責」。

▼李男殺完阿嬤跑到花蓮。