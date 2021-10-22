簡舒培駁強迫柯文哲唸四個堅持　網喊罷免嗆：3Q質詢都比你強

▲簡舒培要求柯文哲複誦四個堅持。（圖／翻攝台北市議會直播）



記者蔡文鈴／綜合報導

民進黨台北市議員簡舒培日前於市議會質詢時，要求台北市長柯文哲複誦蔡總統「四個堅持」，引發群起撻伐。事後，簡舒培在臉書放上質詢逐字稿，反批柯文哲玻璃心，但卻被近8千網友酸爆，「3Q的質詢都比你強」、「要怎樣罷免這種議員」。

民眾黨批評，簡舒培的行徑，讓「綠色新威權」復辟：黨同伐異打壓政敵，還要為了個人認同向總統道歉，完全打臉蔡英文所說的「堅持自由民主的憲政體制」。

簡舒培表示，從頭到尾並沒有強迫柯文哲一定要說，只有不斷問他敢不敢說，如果敢，就快說；如果不敢、不願，柯文哲如果明確說了他的意見，也無法勉強他一定要這樣說。

簡舒培也附上逐字稿還原質詢內容，批評柯文哲，不僅不願意說清楚，還惱羞成怒，發動發言人網軍以及全黨之力來攻擊議員，這才是玻璃心碎的小粉紅啊！

貼文一出後，不少網友留言灌爆怒罵，「政治蟑螂」、「議員是要認真市政行政監督，而不是意識監督」、「老實認為~妳不會監督市政。3Q還比妳強~哈哈哈」、「罷免舒培真速配」、「支持罷免簡舒培，無能議員下台，大安區選民智商不該被污辱」。不過，醫師作家蔡依橙則留言力挺，「幫補血，你沒錯！逐字稿很清楚！」

簡舒培質詢逐字稿：

柯文哲：蔡英文總統的「#四個堅持」跟我們平常講的有什麼不一樣？只是常常覺得不服氣，為什麼她講就是台灣價值，我講就是中共同路人。

簡舒培議員：你說「＃四個堅持」是廢話，那你現在一字一句把四個堅持講出來，敢不敢講啦？

柯：我怎麼會不敢？

簡：你既然認為那是廢話，那你把它唸出來

柯：我不需要當個小學生讓你來指導我

簡：總統講的四個堅持，你敢不敢講？

柯：＃我怎麼會不敢？

簡：來，趕快念嘛

柯：我不需要當個小學生讓你教育

簡：你不敢一字一句照著念，你還告訴我它是廢話？

柯：每個人有每個人的表達方式，＃我為什麼需要跟她一樣？

簡：總統講的不是廢話。不然怎麼國台辦都氣到跳起來？

柯：我為什麼要照你的話做？

她說的跟她做的一樣嗎？網軍治國！

黨政軍退出媒體是哪個黨的政見！（拍桌

簡：如果你不敢念就跟總統道歉！

柯：就是因為它是廢話所以我不想唸啦！

簡：你講的才是廢話，你從剛剛開始就一直講廢話，你就kioh-siàu bái啊！

柯：我...我跟你說，#我台大教授啦我跟你說，我台大教授不需要你教！

簡：然後呢？台大教授就很了不起嗎？你只是讓人看不起台大教授而已！

▼網友灌爆簡舒培臉書。（圖／翻攝簡舒培臉書）

