大台南鄉親免驚人生變黑白　安南醫院肝病中心成立　

▲台南市立安南醫院成立「肝病中心」，提供在地民眾方便且有效的醫療服務。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市立醫院安南醫院21日上午成立「肝病中心」，希藉此整合院方與社區資療，從預防、診斷、追蹤及治療，各個方面去著手，提供在地民眾方便且有效的醫療服務。

消化科湯昇曄醫師語重心長指出，台灣是肝病的高流行國家，歷年來慢性肝病、肝硬化及肝癌都在國人十大死因之中，亦是男性十大癌症死因首位，國人必須正視肝病問題，如輕忽肝病人生真的會變成黑白。

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湯昇曄醫師表示，肝臟是一個無聲惦惦工作的器官，所以當其生病時，在早期階段病人通常不會有不舒服感覺，往往都是等到生病情況嚴重了，自身才會驚覺身體有大狀況。

湯昇曄主任指出，政府對於肝病防治極為重視，包含B、C肝炎病毒帶原者，陸續核准多種療效良好的藥物提供病友治療使用。同時，肝臟篩檢能幫忙找出有潛在肝臟疾病的病人，尤其是B型肝炎、C型肝炎、肝指數異常與肝腫瘤的病人，以求早期發現、診斷及治療。對於一些有肝病的患者而言，定期的追蹤跟檢查皆非常重要，如此才能追蹤肝臟最新狀況以隨時調整成最有效之治療方式。

林聖哲院長強調，肝炎、肝硬化及肝癌是肝病的三部曲，院方配合市政府衛生保健政策，特成立「肝病中心」，希藉此整合院方與社區資療，從預防、診斷、追蹤及治療，各個方面去著手，提供在地民眾方便且有效的醫療服務，鼓勵病人按時回院追蹤B、C肝炎帶原情況，幫助病友申請治療藥物與長期追蹤民眾用藥回診情形並提供大家相關肝病衛教知識，期許和民眾一起來照顧大家的心肝寶貝，一起戰勝國病。