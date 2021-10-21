　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

大台南鄉親免驚人生變黑白　安南醫院肝病中心成立　

▲台南市立安南醫院成立「肝病中心」，提供在地民眾方便且有效的醫療服務。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市立安南醫院成立「肝病中心」，提供在地民眾方便且有效的醫療服務。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市立醫院安南醫院21日上午成立「肝病中心」，希藉此整合院方與社區資療，從預防、診斷、追蹤及治療，各個方面去著手，提供在地民眾方便且有效的醫療服務。

消化科湯昇曄醫師語重心長指出，台灣是肝病的高流行國家，歷年來慢性肝病、肝硬化及肝癌都在國人十大死因之中，亦是男性十大癌症死因首位，國人必須正視肝病問題，如輕忽肝病人生真的會變成黑白。

[廣告]請繼續往下閱讀...

湯昇曄醫師表示，肝臟是一個無聲惦惦工作的器官，所以當其生病時，在早期階段病人通常不會有不舒服感覺，往往都是等到生病情況嚴重了，自身才會驚覺身體有大狀況。

湯昇曄主任指出，政府對於肝病防治極為重視，包含B、C肝炎病毒帶原者，陸續核准多種療效良好的藥物提供病友治療使用。同時，肝臟篩檢能幫忙找出有潛在肝臟疾病的病人，尤其是B型肝炎、C型肝炎、肝指數異常與肝腫瘤的病人，以求早期發現、診斷及治療。對於一些有肝病的患者而言，定期的追蹤跟檢查皆非常重要，如此才能追蹤肝臟最新狀況以隨時調整成最有效之治療方式。

▲台南市立安南醫院成立「肝病中心」，提供在地民眾方便且有效的醫療服務。（圖／記者林悅翻攝，下同）

林聖哲院長強調，肝炎、肝硬化及肝癌是肝病的三部曲，院方配合市政府衛生保健政策，特成立「肝病中心」，希藉此整合院方與社區資療，從預防、診斷、追蹤及治療，各個方面去著手，提供在地民眾方便且有效的醫療服務，鼓勵病人按時回院追蹤B、C肝炎帶原情況，幫助病友申請治療藥物與長期追蹤民眾用藥回診情形並提供大家相關肝病衛教知識，期許和民眾一起來照顧大家的心肝寶貝，一起戰勝國病。

►探索廚房吃到飽有龍蝦＋海膽魚子醬！

ET快訊
維冠大樓重建「超美新大樓曝光」！　每坪16-18萬
快訊／弒母剁頭12樓丟下一度無罪！　桃園男逃死定讞
快訊／終於找到了！　8歲劉小妹尋獲
快訊／客庄券第2週抽籤　「12組末碼」中獎了
暖暖包全賣光！好市多「這週沒有貨了」　下一批祭限購令
AV女優上百部「無碼片」外流　達人：從未見過如此誇張

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

普悠瑪號事故18死　家屬再控台鐵隱匿原廠資訊！駕駛不知情釀悲劇

「711東卯山黑熊」落難復原了！　重返山林評估進度曝

嫁給媽寶！她離婚後公開「恐怖經歷」　網狂賀：比結婚還值得恭喜

客庄券第2週抽籤出爐！「12組幸運身分證末碼」公布快來對獎

高鐵假期「米其林之旅」開賣！玩國旅邊吃星級美食　還送附駕遊

看影片兩倍速上癮！他聽歌「不自覺想加快」　網自首：看A片也兩倍

AV女優危機！上百部「無碼片」外流　達人：從未見過如此誇張

加群組跟小玉買換臉A片　他怕爆「會不會出事？」老司機壞笑曝下場

振興也振心！東森號召40多品牌主　啟動台北市民新生機

《玩命關頭》復刻王在台灣！攜手跑車懸吊商　搶攻全球古董車市場

女嬰枉死！保母跪爬進靈堂道歉 父控沒留一滴淚...她喊：淚腺已死

辰亦儒直播帶貨遭謾罵..哽咽「我都有看到」　淚訴「不買沒關係」團隊制止：你不能這樣

脫北者「爬6米、破電網」越獄成功 陸警方急通緝：此人特種部隊出身

金宣虎認「K演員」：和她抱著好感交往　神隱3天發聲明...「等待向那位見面道歉」

國道行駛...突然見前車「詭異扭動」他急速跟閃！下秒逆向車迎面擦過

日一歲萌娃手臂神似米其林寶寶　玩弄大腿肉肉網笑：一斤多少？

黃子韜直播「咆嘯懟酸民」吼：有什麼本事　「你再酸，也永遠無法超越我！」氣到泛淚

阿卡貝拉《魷魚遊戲》秒起雞皮　5人無伴奏神還原劇中經典配樂！

大貨車一過彎「30箱高粱掉滿地」 路口飄濃濃酒香...損失10萬起跳

射門得分！萌妹踢腿鞋秒飛進湯鍋　阿公超傻眼...「加菜」瞬間全錄下

普悠瑪號事故18死　家屬再控台鐵隱匿原廠資訊！駕駛不知情釀悲劇

「711東卯山黑熊」落難復原了！　重返山林評估進度曝

嫁給媽寶！她離婚後公開「恐怖經歷」　網狂賀：比結婚還值得恭喜

客庄券第2週抽籤出爐！「12組幸運身分證末碼」公布快來對獎

高鐵假期「米其林之旅」開賣！玩國旅邊吃星級美食　還送附駕遊

看影片兩倍速上癮！他聽歌「不自覺想加快」　網自首：看A片也兩倍

AV女優危機！上百部「無碼片」外流　達人：從未見過如此誇張

加群組跟小玉買換臉A片　他怕爆「會不會出事？」老司機壞笑曝下場

振興也振心！東森號召40多品牌主　啟動台北市民新生機

《玩命關頭》復刻王在台灣！攜手跑車懸吊商　搶攻全球古董車市場

「舊勢力企圖透過罷免捲土重來」　林飛帆呼籲：一起守住陳柏惟

后里舊社路狹小壅塞　楊瓊瓔爭取1.7億拓寬

城中城46死！他曝消防員「最煎熬一段路」　恐罹患PTSD

爸帶女兒布偶「重返虎豹潭」：妹妹快回來！5hrs後尋獲劉小妹遺體

「我希望下輩子早點遇見你」《比悲傷》影集開播！回顧超虐心催淚金句

動滋券看PLG限官辦賽　國王、鋼鐵人主場熱身賽無法用

哥兒們醉倒忘送回家竟死了！檢追究遺棄致死刑責　才知他也往生

陳柏惟罷免投票倒數！投票率將破5成　空戰VS.陸戰五五波狂轟廝殺

翁茂鍾易服社會勞動服務事件造假案　聲明異議成功免服勞務

快訊／南韓研發火箭「世界號」順利發射！衛星成功進入軌道

超市冰箱後驚見「藏10年屍體」！　警揭真相：員工卡45cm縫隙慘死

生活熱門新聞

竹竿妹回應了！還原摩鐵開房1小時「能幹嘛」

又中兩週！「最狂天選之人」10組號碼驚呆

AZ混打BNT方案出爐！陳時中：第13期開放1對象

前台大醫驚見「疫苗覆蓋率上升背後危機」：遲早會付出代價

八年級台男把烏克蘭美女娶回家！破解流言曝

五倍券＋現金拒找零　她怒酸店員

首波東北季風來襲！再冷8°C「大雨彈」灌3天

莫德納第二劑再加開！「這族群」優先預約

指揮中心下午2時記者會「第四度停開」！

「零負評YouTuber」鄉民點名她：沒有爭端

摩斯漢堡如何生存？網揭2大關鍵

今變天「越晚雨越大」　16縣市防10級強風！明起3天下探18℃

AZ+BNT混打最快時間點曝光！陳時中：全年齡開放

「客庄券」第2週中籤號碼出爐！

更多熱門

相關新聞

朋友　職場不存在的人設

朋友　職場不存在的人設

職場裡，「朋友」這個人設是不存在的，只有「暫時」立場與利益一致的人，沒有所謂的「自己人」或「朋友」。

黃偉哲見證大台南會展中心完工

黃偉哲見證大台南會展中心完工

生孩子？還是要升遷？

生孩子？還是要升遷？

大台南溪北地區健行趣味競賽

大台南溪北地區健行趣味競賽

拼台大等於上進？

拼台大等於上進？

關鍵字：

大台南人生黑白安南醫院肝病中心　

讀者迴響

熱門新聞

竹竿妹回應了！還原摩鐵開房1小時「能幹嘛」

有中獎嗎？第二波動滋券7組幸運號出爐

短裙空姐「吹0℃寒風」蹲下狂抖　黨官下令高層路邊罰站

又中兩週！「最狂天選之人」10組號碼驚呆

AZ混打BNT方案出爐！陳時中：第13期開放1對象

愛愛真的會瘦！醫認證「一週3次＝每年多吃56片雞排」

25醫護救新生兒！「牆上都是血」4張照惹哭網友

前台大醫驚見「疫苗覆蓋率上升背後危機」：遲早會付出代價

笑笑不知小玉在犯罪：早知道一定會盡力阻止

即／南科園區工廠大火　22輛消防車搶救中

八年級台男把烏克蘭美女娶回家！破解流言曝

蘿莉塔半夜驚見男友「震撼一幕」

印度現世界級巨蟒！怪手空中甩蛇網瘋傳

「金宣虎前女友」長相曝光！　韓網獵巫挖出：她36歲、離過婚

90%胖子「都有這壞習慣」！營養師嘆：還很傷腸胃

更多

最夯影音

更多
女嬰枉死！保母跪爬進靈堂道歉 父控沒留一滴淚...她喊：淚腺已死

女嬰枉死！保母跪爬進靈堂道歉 父控沒留一滴淚...她喊：淚腺已死
辰亦儒直播帶貨遭謾罵..哽咽「我都有看到」　淚訴「不買沒關係」團隊制止：你不能這樣

辰亦儒直播帶貨遭謾罵..哽咽「我都有看到」　淚訴「不買沒關係」團隊制止：你不能這樣

脫北者「爬6米、破電網」越獄成功 陸警方急通緝：此人特種部隊出身

脫北者「爬6米、破電網」越獄成功 陸警方急通緝：此人特種部隊出身

金宣虎認「K演員」：和她抱著好感交往　神隱3天發聲明...「等待向那位見面道歉」

金宣虎認「K演員」：和她抱著好感交往　神隱3天發聲明...「等待向那位見面道歉」

國道行駛...突然見前車「詭異扭動」他急速跟閃！下秒逆向車迎面擦過

國道行駛...突然見前車「詭異扭動」他急速跟閃！下秒逆向車迎面擦過

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【週年慶】毛毛商城1歲囉

【週年慶】毛毛商城1歲囉

即日起至10月底，週年慶全站滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面