「議員父子檔」涉貪一直討錢被舉報…追出詐領百萬！2人漏夜應訊

記者郭世賢／基隆報導

基隆地檢署今（20日）清晨指揮調查局北機站、基隆市調查站執行搜索國民黨市議員韓世昱辦公室、住家等多處處所，並約談韓良圻、韓世昱及疑似人頭等多人到案說明，父子2人疑似遭檢舉向基隆市某知名建商索賄，及以人頭詐領數百萬元助理費，目前全案朝《貪污治罪條例》等罪嫌偵辦中。

▲基隆議員父子檔涉貪向建商索賄，韓世昱、韓良圻被檢帶回漏夜偵訊。（圖／記者郭世賢翻攝）

據消息指稱，近日基隆市某知名建商，因不滿韓良圻、韓世昱父子藉擺平建案及選舉政治獻金不斷索賄，憤而向檢調舉報，父子2人貪瀆；檢調偵查意外查出，韓良圻涉嫌以人頭詐領數百萬元助理費，二案併發查證屬實，乃於20日持搜索票，搜索韓良圻父子相關處所發動偵辦。

國民黨籍前市議員韓良圻係基隆市連任信義區5屆市議員，2年前推出兒子韓世昱接棒，延續政治香火，不再爭取連任，韓世昱也如願選上，沒想到當選後，還向該建商索討數萬元政治獻金，目前雙雙涉入貪瀆疑雲。

基隆市議會預定10月27日召開定期會，基隆地檢署檢察官林秋田因蒐證完成，且為避免地方自治法，便在議會開議前，20日上午7時許指調查局幹員，前往基隆市議會搜索韓世昱辦公室住處，並約談父子2人與多名人頭，目前查扣相關書證、手機、平板電腦、存摺等箱證物過濾偵辦中，晚間將移送基隆地檢署進一步偵訊。

▲基隆市議員韓世昱。（圖／翻攝自《韓世昱》臉書粉專）

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