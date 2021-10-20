貪啊！5人想冒領「城中城」1.5億善款　里長揪出大房東：我當壞人

▲府北里長林傳富 。（圖／記者吳世龍攝）



記者鄒鎮宇／綜合報導

高雄「城中城」火警造成46死41傷的嚴重意外，20日頭七法會這天，各界善款累積到1.5億多元。府北里長林傳富透露，竟有5、6人跑到現場冒充住戶，假裝是受災戶想要申請補助款，被他當場拒絕，「這錢不能這樣用，我在這做一下壞人這樣」。

高雄市長陳其邁20日表示，目前已累計6561筆捐款，總金額為1億5168萬元，這筆善款將用於罹難者、傷者及災民慰問金、租屋補助、喪葬費用、旅館安置及家屬（含外籍）食宿費用，後續會規劃運用於傷者長期醫療及出院後復建、中長期安置計畫協助等，將每一分民眾的愛心妥善運用在受災民眾身上。

由於城中城的地產權非常複雜，大樓內的住戶還未完全釐清，卻也有許多人看到龐大的捐款而動了貪念，冒名到場想申請補助，被林傳富當場抓包，其中有人是附近大樓的住戶、房東等，經口頭勸說善款僅用於受災戶，甚至連房東都無法領取後才離開。

林傳富表示，社會局跟區公所20日在城中城外設立服務站，幫助受災戶申請返家拿東西、補助，加上市府有補助居住半年9萬元的項目，卻有5、6人跑來冒領，其中甚至有8間房的房東，被他當場拒絕，「這錢不能這樣用，我在這做一下壞人這樣」。

林傳富坦言，城中城的地上權剩下10年，許多人都不住在其中，因為這次火災而出面登記補助，讓他覺得非常不妥當，希望未來高雄市府發善款時，需要多注意。

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