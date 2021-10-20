真子公主心好累！爸媽剛接見小室圭　81歲外公隔天閃電住院

▲文仁親王（左）、文仁親王妃紀子（中）以及真子公主（右）。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

日本真子公主的外公、學習院大學名譽教授川嶋辰彥稍早傳出，19日因身體不適住院，而紀子妃、真子公主以及佳子公主當天下午也緊急前往醫院探視。據悉，當時三人原本在皇居的宮中三殿參拜並報告真子公主與小室圭結婚一事，接獲消息後便直接前往醫院探病。

根據《日本新聞網》報導，日本秋篠宮文仁親王的岳父、紀子妃的父親川嶋辰彥19日因病緊急住進位於東京的某醫院，目前尚未公開詳細身體健康狀況，不過紀子妃、真子公主與佳子公主當天已臨時更改行程，趕赴醫院探視。

紀子妃19日為了報告真子公主與小室圭結婚一事，特地與真子公主本人和佳子公主一起前往皇居的宮中三殿參拜。三人原本還有其他行程，不過接獲消息後，當天下午2時半就緊急啟程前往醫院探視川嶋辰彥。紀子妃隨後則在下午4時於居所與文仁親王一同透過線上軟體完成公務。

現年81歲的川嶋辰彥是學習院大學的名譽教授，專攻經濟統計學，而他也曾經擔任國土交通省的專門委員，目前尚未公開詳細的健康狀況。

▲真子公主與大學同學小室圭即將於26日登記結婚。（圖／路透社）



小室圭從美國返日並結束長達2週的隔離後，睽違3年多終於在18日與真子公主相會，兩人將於26日正式登記結婚，不過隨著川嶋生病的消息傳出，也讓人擔憂會影響到兩人的婚期。

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