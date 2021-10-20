蔡英文談黃國書線民案　「該深究國民黨怎讓年輕學子變加害體系」

▲兼任民進黨主席的總統蔡英文。（圖／民進黨提供）



記者陶本和／台北報導

針對民進黨立委黃國書坦承曾被迫擔任國民黨線民，兼任民進黨主席的總統蔡英文20日於中常會上表示，轉型正義真正用意並非清算、鬥爭，強調更該深究，當年的國民黨威權體制是透過怎樣的手段，讓一般民眾、年輕學子成為威權控制的協作者，成為加害體系的一環。

蔡英文在會中表示，這幾天有關轉型正義的話題在黨內外受到矚目，而在討論個案之前，她先談了一下，政府推動轉型正義的初衷。



蔡英文說，台灣經歷了全世界最長的戒嚴，在這38年戒嚴期間，因為國民黨威權體制的迫害，許多台灣人民失去了他們的自由，甚至是生命，即便1987年宣布解嚴，黨國的政治偵防工作還是持續進行。



對於這段歷史的真相，蔡英文表示，特別是當年黨國威權體制，為了限縮人民自由、打壓反對運動，所運用的各種手段，仍然還未被徹底釐清，相關的責任如何釐清，仍待社會集體討論，而這個歷史傷痕的彌平，以及社會真正的和解，也還有一段路要走。



「轉型正義真正的用意，並非清算，更非鬥爭，而是讓威權統治機關所犯下的過錯，可以被揭露，讓受害者可以清楚歷史的真相。」蔡英文認為，這能讓社會在充分理解當年傷痛的歷史之後，找到和解的可能，並且讓這個國家可以繼續作為一個共同體，往前走下去。



蔡英文表示，面對真相、釐清責任、修復創傷，台灣社會才能走向共同的未來，這是轉型正義的真諦，也是我們執政後推動轉型正義最核心的初衷。



對於近日黃國書坦承曾被迫任國民黨線民一事，蔡英文表示，她知道這個事情令許多支持者都感到震驚，但也是我們要面對轉型正義必經的過程；而此刻，也更應該深究，當年的國民黨威權體制是透過怎樣的手段，讓一般民眾、年輕學子成為威權控制的協作者，成為加害體系的一環。



蔡英文提醒，在當年戒嚴的肅殺氣氛之下，許多民進黨的前輩用生命做賭注，集結台灣人的智慧和勇氣，創立了民進黨，從戒嚴到解嚴，從黨外到民進黨，台灣人用無比堅定的意志力突破黨禁，推動台灣民主化，以及政黨輪替。



蔡英文說，這證明許多同志在面對國民黨的眾多陰謀手段下，依然克服困難，實現對人民的承諾，用民主凝聚共識，用團結守護台灣，這就是民進黨最珍貴的精神和價值。



最後，蔡英文強調，如果我們都不同意黨國威權體制在30年前對我們做的事情，現在我們更應該團結起來，把這一步走好走穩，絕對不能讓威權遺緒，刻意扭曲「轉型正義」的實質意義及重要性，摧毀了從戒嚴時期以來，民主先進們共同努力的成果。