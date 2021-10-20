20年來首次！農委會估年底調升進口配額外大蒜、紅豆價格1／3

▲農委會主委陳吉仲估年底調升進口配額外大蒜、紅豆價格1／3。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

國內蒜頭價格偏高，農委會主委陳吉仲今天表示，為了穩定價格，目前針對配額外的蒜頭關稅，將從每公斤27元，機動提高為36元，漲幅約1/3，之前紅豆也已經提出，預計每公斤從22元，希望機動提高為29元，目前已報財政部關稅稅率委員會，若通過後再報給行政院，走完程序後就可執行，預計最快年底，同步也要通報WTO，但若利害關係國家有意見，可在WTO處理，但台灣可以先執行調漲關稅，這也是台灣加入WTO後，20年首次調整配額外關稅。

立法院經濟委員會今天邀請陳吉仲針對「台灣農漁產業生產概況、內外銷情形及降低中國貿易依存度精進措施」進行報告及備詢，面對國內蒜頭價格屢屢居高不下，陳吉仲面對媒體詢問時，首度釋出將提高配額外進口大蒜價格。

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根據農委會資料，台灣加入WTO後，每年進口台灣紅豆配額量為2500公噸，進口期間4月1日至12月1日，另蒜頭每年配額量3500公噸，進口期間10月1日至12月31日。

陳吉仲指出，雖然大蒜每年有規定的進口配額量，但有時進口量會超過配額量，所以農委會希望針對配額外大蒜提高稅率來穩定國內蒜價，目前大蒜配額外關稅每公斤27元，農委會希望機動提高為36元，紅豆配額外關稅每公斤22元，希望機動提高為29元，這是20年台灣首次調整配額外關稅。

陳吉仲進一步說明，提高稅率一案已經報財政部關稅稅率委員會，通過後再報給行政院，走完程序以後就可以執行，預估最快年底執行，政府同步也要通報WTO，若利害關係國家有意見，可以在WTO處理，但台灣可以先執行調漲關稅。

不過，外界也擔心，一旦進口關稅外配額調高，國內大蒜恐怕也會跟著上漲，陳吉仲則認為不會，他說，進口大蒜價格是波動，台灣從西班牙、印度都有進口大蒜，國內價格是要根據產地價格狀況而定。