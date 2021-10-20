LIVE／888元農遊券再抽22萬份　開獎現場直播

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農委會配合行政院推出五倍券，加碼祭出連續4週抽每張面額888元農遊券，今（20日）第2輪中籤號碼會在上午10點30分開球，《東森新媒體ETtoday》將為讀者現場直播，幸運兒會在下午5點收到簡訊通知。

農委會表示，第一週總抽籤人數超過1071萬人，上週抽籤結果，身分證尾碼89、32、54、597、453及152中籤，總計有23萬695張，超出首週預定的22萬張，預計第4週會調整抽籤張數。農委會說明，農遊券「一領二用三刷」原則，抽中農遊券民眾必須下載農遊券app，並依簡訊通知登入，再點選app中的票夾即可成功領券，民眾在10月25日之後就可以到農遊券合作業者消費使用。

農委會提醒，目前農遊券仍持續開放申請登記，10月29日晚上11時59分前到五倍券官網，勾選參加農遊券抽籤；相關農遊券訊息可上農遊券網站查詢，或洽業者客服專線07-9700275，以及消費者客服專線07-9752215。農委會進一步說明，農遊券使用期限是2021/10/25-2022/4/30；農遊券為8張100元，1張88元，可以分次使用，但不找零，而未中籤者也別氣餒，只要登記，未來2週還有2次抽籤中籤機會。

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另外，農委會提到，自即日起，全國民眾只要在農遊券合作業者處，單筆消費滿1000元，可以開發票的登錄發票，不能開發票的就使用五倍券並且登錄，就能獲得 1 次週週抽大獎機會，以及參加明年2月9日第二波58萬張農遊券抽獎，消費滿 2000 元則有2次機會，依此類推無上限。

農遊券

►面額：888元

►發放數量：146萬份

►每週抽籤數量：22萬份

►發放部會：農委會

►抽籤時間：每週三上午（10月20日、10月27日、11月3日）

►使用期間：110年10月25日至111年4月30日

►適用範圍：農村好物、農社企業者、休閒農場、農漁特產銷售據點、森林遊樂區

▲農遊券今抽第二波幸運兒。（圖／記者林育綾攝）