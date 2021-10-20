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遊客玩吊鋼絲墜河溺斃！泡水3小時才被救　家屬怒：只有2個賣票的

▲▼女體驗「吊鋼絲渡河」墜湖溺斃　家屬氣炸控「沒給救生衣」：只有2個賣票的。（圖／翻攝自微博／青蕉視頻）

▲遊客「體驗吊鋼絲」墜湖溺斃，家屬指控：「現場沒有救生員，只有2個賣票的」。（圖／翻攝自微博）

記者趙蔡州／綜合報導

大陸河南省一處觀光景點日前舉辦活動，讓遊客們穿上古裝「吊鋼絲渡河」，體驗武俠故事中輕功渡河的感覺，不料有一名女子在活動中不幸墜河溺斃。死者家屬指控，活動沒有提供救生衣，現場也沒有救生員，只有2個負責賣票的，要求業者給出交代。

綜合大陸媒體報導，事件發生在河南林州市一處風景區，一名26歲李姓女子16日前往該地旅遊時，參加現場舉辦的穿古裝吊鋼絲體驗活動，透過鋼絲及索道裝置滑行至河道對岸，不料活動過程中鋼絲卻突然斷裂，她當場從高空中墜入河裡，直到3小時之後才被救援上岸，上岸時已失去呼吸心跳，明顯死亡。

死者家屬指控，景區舉辦的活動根本沒有安全保障，竟然沒有給參與者發放救生衣，現場也沒有任何一名救生員，就只有2個負責賣票的，而且他們調查發現該景區是「停業」狀態，不明白為何已經停業的景區，還可以開放遊客進入、開放索道給遊客使用。

▲▼▲▼女體驗「吊鋼絲渡河」墜湖溺斃　家屬氣炸控「沒給救生衣」：只有2個賣票的。（圖／翻攝自微博／青蕉視頻）

▲死者家屬指控，景區舉辦的活動沒有安全保障，沒有給參與者發放救生衣，現場也沒有任何救生員。（圖／翻攝自微博／青蕉視頻）

死者家屬說，「我們搞不懂，一個已經停業的景點，索道怎麼會開放」、「鋼絲走到一半的時候斷裂了，我妹妹就直接掉下去，身上綁著鋼絲墜到河，但他們現場只有兩個賣票的，沒有救援人員，也沒有發放救生衣，妹妹墜落後，3個小時才被救上來」、「事後景點負責人沒有做出回應，沒有人道歉，沒有人負責」。

據悉，死者李女是當地一間醫院的醫護人員，今年4月才結婚，沒想到就發生憾事，事件目前已交由警方調查，詳細事故原因、負責單位及賠償問題均待釐清。

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