任內死百人！賴士葆問「政治責任呢？」蘇貞昌挑眉：不會寬容自己

▲立委賴士葆。（圖／記者李毓康攝）



記者鄒鎮宇／綜合報導

國民黨立委賴士葆19日在立法院質詢行政院長蘇貞昌，強調蘇任內扣除疫情死亡人數，共有100、200人死亡，相較過去游錫堃因八掌溪事件4人死亡而請辭，質問蘇「你怎麼好意思做行政院長，難道不用表示政治責任，請辭不用嗎？」對此，蘇貞昌先挑了眉，等賴重講後才回，「該負多少責任，我一點點都不會寬容自己，我一定負責」。

賴士葆表示，在陳水扁時期，時任行政院長的游錫堃因八掌溪事件4人死亡而請辭，但蘇貞昌任內死了1800多人，除去疫情死亡的人數，也有100至200人，「你怎麼好意思再做行政院長？請辭一下不用？」

▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者屠惠剛攝）



對此，蘇貞昌聽完先挑了眉，將頭往前。賴士葆見狀立刻說，「請辭，嘴巴講一下也好，讓蔡總統慰留」，蘇則回「我不做這種嘴巴講一下的事情」，賴立刻嗆，「不然就請辭啊！」

針對賴的砲火，蘇貞昌表示，「應該負多少責任，我一點點都不會寬容自己，但我也不是做表演，不要這樣做」。

「你不如游錫堃！」賴士葆認為，蘇貞昌的字典內沒有「政治責任」這件事，看看游錫堃再想想蘇貞昌，對方因為4條人命而請辭，反觀蘇任內1000多條人命，「你繼續賴在這裡，讓老百姓瞧不起你。」

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