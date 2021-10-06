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四川瀘州跳「8.1大地震」預警…民眾嚇瘋　地震局1hr後致歉：誤報

▲▼四川驚爆規模8.1地震。（圖／翻攝自微博）

▲四川驚爆規模8.1地震。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

四川、雲南等地的民眾5日深夜透過手機及電視等平台，收到一則地震預警，稱四川瀘州發生規模8.1地震，引起不少恐慌。四川省地震局事後回應稱是自動處理系統技術故障誤報，並就此致歉。據悉，當時的地震預警訊息顯示四川瀘州納溪區發生規模8.1地震，網上流傳的多張截圖均顯示訊息來源是「中國地震網（試運行）」。

據《極目新聞》報導，在四川地震局5日晚間9點30分許發布地震消息後，5日晚間10點29分又在微博宣布，規模8.1地震通報「為自動處理系統技術故障誤報」。

▲▼四川驚爆規模8.1地震。（圖／翻攝自微博）

▲四川地震局致歉。（圖／翻攝自微博）

通報顯示，經核實後，所謂「2021年10月05日21時09分22秒在四川瀘州市納溪區上馬鎮附近（北緯28.52度、東經105.30度）發生規模8.1地震，震源深度5公里」的地震預警訊息，為自動處理系統技術故障誤報，四川瀘州並未發生規模3.0以上地震，對此深表歉意。

大陸地震局值班人員回應，應該是誤觸發，但具體情況有待進一步調查核實。

事實上，在去年11月16日下午，四川省地震局的地震預警App也曾經兩次發出分別為規模7.1及6.9的緊急地震預警，地點均位於四川巴中平昌縣。隨後，省地震局在App上明確標注為誤報。

成都高新減災研究所所長王暾表示，預警要確保無一例誤報，要經受打雷、放炮、人員活動等多重因素的干擾，需要極強的抗干擾能力。雖然理論上地震預警是存在誤報的可能，但中國地震局研發的地震預警系統已多次誤報，其抗干擾能力有待提高。

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