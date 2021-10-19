城中城「肇禍情侶」吃醋對話曝光　回家續吵不知已害46死

▲城中城大樓1樓起火後很快陷入火海，火勢猛烈，搶救困難。（圖／翻攝高雄大小事臉書）

圖、文／鏡週刊

城中城大火死傷慘重，本刊調查，遭收押的縱火嫌犯黃格格在城中城失火前曾醋勁大發，與郭姓男友發生爭執，她懷疑男友和前女友藕斷絲連，二人偷來暗去，當時她已喝了4瓶啤酒及半瓶高粱酒，情緒極糟，男友覺得她不可理喻，因此先行離去，黃女隨後帶著幾分酒意返回鳳山住家後越想越氣，仍不斷透過Line和男友理論。

幾杯黃湯下肚後，黃女彷彿發了酒瘋，即使男友不在面前，也透過手機痛罵男友騙她、講白賊話，不但吃她的、用她的，連摩托車也騎她的，她自嘲把郭姓男友當作寶，但男友卻始終放不下前女友，講到激動處，她還嘲笑男友習慣吃軟飯，甚至放狠話嗆男友「你敢玩，我就陪你玩，我沒什麼好怕的。」

▲郭姓男子（右）與女友吵架後，先行離開現場，偵訊後諭令6萬元交保。

黃女還嗆說，「你敢瘋，我就陪你瘋，現世報是很快的」「我有前科，不然我們來玩一次看看」未料，就在她怒火中燒，不停飆罵男友時，城中城也燃起大火，上百名住戶身陷火海，痛不欲生。

▲城中城住戶多半是社會底層人士，一場大火也燒出社會底層的悲歌。（圖／讀者提供）

檢警研判，由於黃女在案發時有喝酒，可能忘了熄滅檀香灰燼就隨手丟進垃圾桶，加上她過去也曾教唆少年丟汽油彈遭判刑7月定讞，早她一步離開的郭姓男友也證稱，黃女平時有點檀香驅蚊習慣，卻常常沒有熄滅就走，更讓專案小組認定她犯行明確。

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