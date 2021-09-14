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竹竹苗合併升格？　蘇煥智示警：六都升格加速鄉村沒落

▲▼民眾黨團今天下午舉行「台灣需要第七都？談地方發展及資源合理配置」研討會，。（圖／記者呂晏慈攝）

▲台灣民眾黨舉行研討會。（圖／記者呂晏慈攝）

記者呂晏慈／台北報導

新竹縣市合併升格議題延燒，台灣民眾黨團14日舉行研討會，前台南縣長蘇煥智會中說，六都升格後反而造成「富者愈富、窮者愈窮」，加速鄉村地區的沒落，縣市升格與否應該舉行公民投票；台大政治系名譽教授趙永茂表示，除了討論竹竹苗合併升格，應一併考慮北基宜、花東、澎金馬等區域均衡發展的問題。

民眾黨團今天下午舉行「台灣需要第七都？談地方發展及資源合理配置」研討會。蘇煥智會中表示，他是台南縣市合併升格的當事人，「這幾年我都在懺悔、檢討、反省」，新竹縣市合併引發台灣地方制度的亂象，一切都是錢造成的，因為新竹縣市稅收貢獻與分配到的統籌分配款落差大，造成不公平的現象。

蘇煥智直言，「直轄市」是威權的遺緒，過去採官派、由中央政府直接指揮，1998年凍省後，就應該思考修改「直轄市」的名稱，建立完善公平的地方制度；2009年馬英九推動六都，卻把台北市的城市治理模式，硬套在城鄉混合區，取消原有地方自治，導致城鄉差距擴大。

蘇煥智表示，台灣現在的地方治理面臨「富者愈富、窮者愈窮」的危機，六都廢除鄉鎮市，反而加速了鄉村地區的沒落，助長滅鄉滅村，也使原本的服務效能變差，讓民情不易上達，實際上，最應該廢除的不是鄉鎮市，而是村里長的制度。

蘇煥智建議，地方自治體要廢止或整併，應該尊重地方民意，舉行公民投票，同時應該修改中央財政收支劃分制度，讓中央和地方政府共享50%「營業稅」及「所得稅」，並設立平衡基金，讓中央與富裕的縣市補貼較貧窮的縣市。

趙永茂直指，台灣國土發展應該走向多元化、多極化、都會及區域平衡發展，避免像日本在1980年代後走向「東京一極化」的道路。他強調，今天若要討論新竹縣市及苗栗縣的合併升格案，應該一起考慮北基宜、花東、澎金馬幾個區域生活圈未來均衡發展的問題，同時也要符合審查要件中，包括人口、政治、經濟、文化、都會區等發展條件。

趙永茂並稱，過去過度重視都會與城市區域的發展，忽略地方均衡發展的重要性，無論是直轄市或一般縣市，地方政府的財政權、立法權都受到中央政府的很大約制，因為現在地方政府對中央的財政依存度過高。

民眾黨立委賴香伶表示，行政區劃應該回歸國土計畫上位思考，從稅制、管理、權力面做到公平，而不是淪為政治口號，並批評至今沒看到執政黨對於《財政收支劃分法》、《行政區劃法》修法的討論，期待行政區劃應該要跟國土計畫整合。

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