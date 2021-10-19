快訊／明年總預算案歲出增5.9％　蘇貞昌：財政穩健是國家發展基石

▲行政院長蘇貞昌（右）與主計長朱澤明（左）在議場內小聲交談。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

行政院長蘇貞昌19日受邀至立法院報告新年度中央政府總預算案時，強調嚴守財政紀律，明年度共編列2兆2621億元預算，較本年度增加5.9%，包括基礎建設、產業轉型、國防軍事、全齡照顧、中央對地方政府補助款均增加，其中國防部主管預算加上新式戰機採購特別預算案共4127億元，較本年度增加5.6%。

立法院今天邀請蘇貞昌、主計長朱澤明、財政部長蘇建榮列席報告「111年度中央政府總預算案」編製經過並備質詢。蘇貞昌表示，2021年經濟成長率可望創下11年來新高，平均每人GDP也將超過3萬2000美元，明年度總預算案有「還債金額20年來最高」、「擴大照顧國人、壯大臺灣」以及「持續加碼挹注地方」等3項特點。

蘇貞昌表示，111年度總預算案歲入編列2兆2391億元，較110年度增加9%；歲出編列2兆2621億元，較110年度增加35.9%，歲入歲出差短230億元，連同債務還本960億元，共須融資調度數1190億元，以舉借債務690億元，及移用以前年度歲計賸餘500億元支應，達成歲出增幅未超過歲入成長率、歲入歲出差短縮減、債務還本增加的目標。

其中，以全齡照顧方面預算較本年度漲幅最高，蘇貞昌說明，預算案編列少子女化對策計畫經費802億元，加計前瞻預算編列8億元、非營業特種基金編列54億元，合共864億元，較本年度相同基礎增加272億元，約增46.2%；也編列長照服務經費607億元，包括總預算23億元、前瞻預算15億元、非營業特種基金569億元，較本年度相同基礎增加78億元，約增14.7%。

另在基礎建設方面，蘇貞昌表示，總預算案編列公共建設計畫經費1466億元，加計前瞻基礎建設計畫第3期特別預算編列857億元，合共2323億元，較本年度相同基礎增加46億元，約增2%。

在國防建設方面，蘇貞昌表示，為充實國防自主能力，國防部主管預算編列3726億元，較本年度增加108億元，約增3%，主要係增列軍事投資計畫及武器裝備維持經費等，加計新式戰機採購特別預算401億元，合共4127億元，較本年度相同基礎增加219億元，約增5.6%；為穩固與邦交國永續夥伴關係，增進與理念相近國家及其他無邦交國家的實質合作，外交部主管預算編列305億元，較本年度增加13億元，約增4.6%。

蘇貞昌說明，財政穩健是國家發展重要基石，疫情發生前，中央政府累計債務未償餘額實際數，均控制在5.3兆餘元規模，為因應疫情帶來的衝擊，政府必須提出較大規模的特別預算加以應對，以致債務餘額略有增加。截至今年9月底止，債務未償餘額實際數為5兆6898億元，與105年5月底的5兆3988億元相較，5年僅淨增加2910億元，整體債務規模仍受嚴密控管。