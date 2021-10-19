今國旅券再抽60萬份！　身分證末碼相同爽拿千元

▲國旅券抽獎今邁入第二週，將再抽出60萬份。（圖／記者黃克翔攝）

記者許維寧／台北報導

交通部配合振興五倍券上路，加碼推出240萬份千元國旅券於四周週週抽、週週送，已於上週二首抽60萬份。今（10/19）上午10時30分將再舉行第二週國旅券抽籤，預計抽出五組雙數號碼，身分證尾數兩碼相同者即中籤，若未滿60萬，將再加碼抽「三碼」，民眾下午17時可於國旅券平台查詢。

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交通部觀光局搭配行政院振興計畫，推出一千元面額國旅券，限量240萬份。9月22日至10月29日起開放於「振興五倍券平台」數位綁定，上週二起舉行第一場抽籤，共抽4周、每次抽出60萬份。今天展開第二波抽獎活動，交通部觀光局預計透個樂透彩球抽出五組雙數號碼，並由觀光局副局長林信任驗球。

觀光局接下來連續兩週將於每週二各再抽出60萬份，民眾若要參加抽籤最晚需於10月29日完成登記，才來得及趕上11月2日最後一次抽籤。民眾若今天未中籤，還有兩週可以碰碰運氣：

第三周：10/26抽籤、10/29領券

第四周：11/2抽籤、11/5領券

觀光局表示，今天完成抽籤後會於下午17時發送簡訊通知民眾，中籤者可於國旅券平台輸入手機號碼、身分證或居留證字號末四碼，登入後即可領取國旅券QR Code。

觀光局談到，國旅券抽中後使用時間為今年11月1日起，至明年4月30日間均可使用，國旅券適用所有觀光產業，包括旅行社團體旅遊或購買個人旅遊商品、飯店住宿、遊樂園門票及泡湯等，屆時向商家出示QR Code及身分證號末4碼驗證即可使用，但國旅券為一次性使用、不找零。