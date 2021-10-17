西門町紅茶店超級大雷！牛奶收50元加熱費　Google負評整串黑歷史

▲西門町紅茶店被爆出長期濫收費用。（圖／翻攝自爆料公社）



記者黃可昀／綜合報導

泡沫紅茶店是不少七年級生的回憶，西門町電影街至今還有一家紅茶店營業，假日有不少觀光客，不過卻被爆出長期「不老實收費」，像是吐司多抹一種口味價錢就兩倍、牛奶加熱多收50元等等，Google評價2.1顆星，幾乎滿滿都是負評。

一名女子在「爆料公社」指出，她昨晚到西門町的「小歇泡沫紅茶」消費，點了一份花生厚片，詢問老闆是否可以花生醬與巧克力醬各半，「他說可以，然後老闆默默的在花生的格子上畫上一筆」，原以為老闆只是做記號，沒想到結帳時竟然被收了2倍的價錢，她驚訝地問老闆厚片吐司要160元？老闆竟神回應「因為是兩個口味所以需要兩道工」。

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原PO和朋友當下面有難色，老闆才勉強改口收80元，原PO事後忍不住發文砲轟「他講的時候不覺得很好笑、很害躁嗎？？因為要用手多抹一個口味所以要多收一片吐司的錢⋯那我何不點兩份？比扯鈴還扯的理由都講得出口。」打開Google評價才發現，「幾乎都是在講黑店、不老實收費」，包括525就直接進位收530元、點大杯飲料才能在店裡玩遊戲、坐戶外多收50元等等，「西門町租金高，所以餐點比外面價格要高可以理解也接受，但坑殺消費者，秉著這種收收看，客人沒說話就賺到的心態要不得！」

▲Google滿滿負評。（圖／翻攝自爆料公社）



實際查詢Google評價，還曾有客人反映oreo熱牛奶「加熱要加50元」，菜單上已經寫熱牛奶卻要另外收加熱費，還有多位客人指控老闆算錢會無條件進位，以及熱茶回沖再收50元等等，且1、2前就出現過這類負評，至今仍未改善。

網友留言，「哇靠！超級大雷」、「如果店家要這樣亂坑殺客人，就別怪觀光客不來，倒店真的是活該」、「很好奇前幾個月疫情嚴峻這店是怎麼撐過來的」、「之前去過，也是結帳的時候被多收錢」、「害我也特地去朝聖一下評論了」、「我的天啊看了評論，老闆為了多收錢真的什麼理由都用盡了。」