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陳柏惟高中同學大戰！他力挺3Q澄清：別因年少過節就推論是爛人

記者鄒鎮宇／綜合報導

台中市第2選區、基進黨立委陳柏惟罷免案23日將投票，近日一名他的高中同學爆料陳「說謊成性、人緣差」，事後疑似家人被粉絲騷擾，透過刪Q總部道歉求饒。對此，陳柏惟一名張姓高中同學也具名發文力挺，「你們可以監督陳柏惟，可以檢視他哪裡做的還不夠，但明擺在眼前的實績卻要被說成一件事情都沒做，實在天理難容。」

張姓男子表明，他是高雄市立福誠高級中學的第一屆畢業生，當時與陳柏惟就讀三年一班；他回憶，兩人高中私交不錯，會上課偷看NBA，下課窩在教室公用電腦前打益智類排珠遊戲，「但他最厲害的還是DDR跳舞機，他那時候跳舞機有拿名次時還登上電玩雜誌，馬上跟我炫耀上頭有報導跟照片。」

▲▼陳柏惟高中同學大戰！他力挺3Q澄清：別因年少過節推論是爛人。（圖／翻攝臉書）

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▲張先生PO出陳柏惟的高中照片及兩人對話證明。（圖／翻攝臉書）

由於各上不同的大學，張先生跟陳柏惟較少聯絡，直到2017年9月21日時，他才得知陳柏惟要競選議員，「當時我沒有甚麼特別感覺，畢竟一個同學突然跟你說要選議員這種事，本來就沒什麼真實感」，事後他們吃了一頓飯，聽著對方從政的原因，認為陳也開始改變，「覺得眼前一直以來都愛開玩笑的傢伙，這次好像不是在開玩笑。」

張先生透露，陳柏惟在高中時期的確是「十足十的高中生屁孩，愛打電動愛耍帥愛嘴邱，其實現在也還是這樣」，但見面後才發現對方改變，會為朋友、長照議題向他請求協助，「雖然依然嘴邱，但我知道他已經不是當年那個屁孩，他是一個有想法、有幹勁且願意嘗試實踐的男人。」

▲遭高中同學控說謊成性，陳柏惟不解「當年他常被欺負、我照顧他的」。（圖／記者游瓊華攝）

▲張先生認為，不能因為高中與陳柏惟有恩怨，就推論他是個爛人。（圖／記者游瓊華攝）

他認為，刪Q團體不斷造謠，將陳柏惟討論開放藥用大麻硬要抹黑成娛樂大麻，並利用20年前的陳年往事做「人格攻擊」，「如同柏惟說的，這場罷免，背後真正要捍衛的，是杜絕舊時代黑道組織下的裙帶關係政治風氣，改變在地居民敢怒不敢言的現況，你們可以監督陳柏惟，可以檢視他哪裡做的還不夠，但明擺在眼前的實績卻要被說成一件事情都沒做，實在天理難容。」

►劉姓同學道歉全文點這

「控訴柏惟的劉同學，其實我也認識」，張先生表示，「幫他澄清，他不是國民黨假扮的，真的是我們同班同學」；坦言不清楚兩人私下的恩怨，但不可以因年少時期的不愉快而推論他就是個爛人，「抹殺他對公民社會付出的努力。」

該文PO出後，立刻吸引大批粉絲留言朝聖，「謝謝你們出來幫柏惟講話」、「謝謝你願意為柏惟發聲」、「年少輕狂誰沒有？現在肯負責肯打拼才重要」、「你這樣PO文，又多了一個罷免的理由~ 上課偷看NBA」、「又一個同學！辛苦了」、「哪個人沒有過去，重要的是現在的態度」、「唉，要逼到同班同學都捲到這場政治秀，惡罷真是浪費社會資源」。

▼張先生全文如下。（圖／翻攝臉書）

▲▼陳柏惟高中同學大戰！他力挺3Q澄清：別因年少過節推論是爛人。（圖／翻攝臉書）

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