小玉黑歷史起底！他靠奎丁、高嘉瑜變臉A片賺錢　受害名單至少百人

▲YouTuber小玉今年4月宣布引退，警方懷疑他以「Deep Fake」合成名人的臉製作謎片販售，將他和公司成員共3人逮捕。（圖／翻攝自小玉YouTuber頻道）。

圖、文／CTWANT

百萬YouTuber（YT）小玉（26歲）今年4月間宣布引退，讓許多學生粉絲扼腕，警方卻查出他悄悄變身為販售換臉謎片的「台灣網紅挖面」群組幕後首腦，今天上午已循線逮捕小玉等3人，而小玉過去發布的許多影片均充滿爭議，還曾因「母乳事件」下跪道歉。

警方調查，小玉以AI技術Deep Fake軟體將脫口秀演員龍龍、網紅白癡公主、奎丁、蕾拉以及正妹民代黃捷、高嘉瑜等名人的臉合成在謎片女優身上，在網路上販售牟利，粗估受害女性至少百人。

▲以誇張搞怪影片出名的小玉，擁有140萬粉絲且多是學生族，但他吃春藥等話題惹議，一度遭家長投訴「教壞大人小孩」。（圖／翻攝自小玉YouTuber頻道）。

被警方逮捕的小玉本名為朱玉宸，因其弟弟的「人生肥宅x尊」頻道相當成功，2016年8月7日小玉也上傳了自己的第1支影片，正式加入YouTuber行列。其無厘頭搞笑又搞怪的影片收服了從小學到高中的學生族群，粉絲快速累積，不過，今年4月21日他投出震撼彈，正式宣布引退，直至今年9月，小玉的YT粉絲人數上看140萬人。

不過小玉迅速竄紅，卻因影片議題接連惹議，網友看法兩極。例如他開箱殺人武器「暗殺飛刀」，當時疑似違反《槍砲彈藥刀械管制條例》，遭刑事局約談、沒收物品；另一支影片實測吃春藥遭到家長抗議，擔心年紀小的孩童受到不良影響，甚至還發起抵制，禁止家中孩子觀看小玉的影片。

▲小玉2016年踏入YT圈，走紅後賺了好幾桶金，自己在台北市基隆路上開設公司當老闆，未料竟經營換臉謎片群組遭法辦。（圖／CTWANT提供）

去年4月小玉上傳的「我喝了媽媽的人奶」片中，小玉喝了網購來的母乳做成的珍奶，但他在片中不時擺出反胃嘔吐的表情，還嫌棄母乳「有狗味」，嚴重貶低女性，因此遭到全網路的集體砲轟，他在神隱兩個月後才出面拍片下跪道歉，且自此之後再也未發過任何影片。

此外，因其YouTuber身分，小玉曾在影片中自曝2018年賺進了468萬，是一般上班族的數十倍，因而引起國稅局「關切」，盯上了YT界的收入狀況，而竄紅致富的小玉開設了「彗星娛樂公司」當起老闆，也就是這家公司被警方查出有在販售換臉色情片，警方順藤摸瓜，查到幕後首腦就是百萬YouTuber小玉，他夥同員工一起經營該謎片群組，百萬人氣YT的形象再度受到重挫。

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