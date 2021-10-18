YouTuber小玉被逮！把龍龍、高嘉瑜變A片女主角　群組主謀竟是他

▲有6千個成員的不法群組利用AI技術「偷臉」女網紅和名人，合成謎片販售，警方查出百萬YouTuber小玉就是主嫌。（示意圖／CTWANT提供）

圖、文／CTWANT

網紅奎丁曾出面控訴遭Telegram群組「台灣網紅挖面」換臉變成謎片女主角，影片在數千人的群組內販售，被「偷臉」的包括最近話題人物脫口秀演員龍龍、網紅白癡公主、奎丁、蕾拉，以及正妹民代黃捷、高嘉瑜等人，警方接獲檢舉後成立專案小組追查，赫然發現該群組藏鏡人竟是剛宣布引退的百萬YouTuber（YT）小玉（26歲），今日上午上門逮人。

據了解，警方是根據「台灣網紅挖面」群組的金流向上追查，發現該群組帳戶為朱玉宸所有，而朱男就是百萬YouTuber小玉。警方估計，小玉和公司員工等3人涉嫌以Deep Fake軟體偷臉名人，並製作影片銷售，不法所得至少有500萬元以上。

▲人氣網紅奎丁去年10月曾拍攝影片指控遭「台灣網紅挖面」偷臉，藉此澄清並捍衛權益，警方循線成立專案小組追查。（圖／翻攝自奎丁YouTuber頻道）。

本刊調查，小玉今年4月21月宣布引退，疑似就是找到「賺錢門道」才轉低調從事幕後工作。其實，去年4月1號愚人節，小玉曾上傳名為「韓X瑜毀謗我的錄影存證」KUSO影片，小玉就曾以AI軟體偷臉韓國瑜，他自述是以人民幣1500元買下 Deep Fake軟體來合成影片，告訴網友「眼見不一定為憑」，更藉此打擊假新聞，當時還獲得廣大正面迴響，未料小玉後來竟以此軟體走偏門大撈「換臉」財。

以「AV女優換臉」打出名號的「台灣網紅挖面」私密群組是會員制，入會費400元，會員可訂製或競標製作色情謎片，該「客製化」服務收費從300到3000元不等，而該群組的吸客方式是，先在推特上提供「AI換臉」色情試看片作為廣告，接著在警方較難追查的Telegram上開設群組，目前成員約有6千人。

▲小玉在去年愚人節曾以AI換臉技術「Deep Fake」自製韓國瑜篇影片，提醒民眾防範「假新聞」，未料他竟藉此撈金。（示意圖／CTWANT提供）

該群組利用AI軟體 「Deep Fake」將網紅或名人臉部移植到色情片AV女優上，此種「換臉」科技的完成度極高，很容易以假亂真。網紅奎丁去年10月間出面捍衛自身權益，曝光該不法群組後，業者不僅未下架影片，反而下猛藥加倍宣傳奎丁的合成影片，甚至陸續上架新片，群組成員也紛紛將暱稱或大頭照更改為奎丁，頗具報復性。

延伸閱讀

AV天后遭網友惡整 三上悠亞200萬追蹤推特慘遭檢舉下架

兒遭詐騙損失19萬 陸元琪：我知道被騙還付錢，酸民有這種勇氣嗎？

今晨最低溫18.1度 下週東北風＋鋒面報到…這天將又濕又冷