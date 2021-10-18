全台限量60萬份！古早味小吃「甘梅地瓜」超商就能吃到

▲超商開吃隱藏版古早味小吃。（圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／台北報導

古早味小吃登場！說到「甘梅薯條」絕對是許多人從小吃到大的美食之一，不管在家自製或是去夜市總是要來一份，這次就有超商復刻這經典美味，將門市販售的蕃薯搭配甘梅粉推出新吃法，無論整顆沾著吃還是剝開後灑著吃，通通沒問題，且甘梅粉只送不賣，全台限量60萬包，10月20日起正式開吃。

▲甘梅粉灑在熱呼呼的地瓜上超罪惡。

全家把古早味小吃「甘梅薯條」搬進門市了，特意將年銷2千萬條的人氣「夯番薯」搭配甘梅粉推出創意新吃法，熱呼呼的綿密地瓜灑上香氣滿分的甘梅粉，每一口都能吃到酸甜滋味，無論喜歡整顆沾著吃還是剝開後豪灑在內部，都能吃到罪惡美味，10月20日起期間限定推出，全台限量60萬份，且只送不賣，凡購買夯番薯1顆送甘梅粉包1包。

▲萊爾富開賣「薄多義Bite 2 Eat」聯名鮮食。（圖／業者提供）

另，萊爾富近日則推出全新鮮食選擇，攜手「薄多義Bite 2 Eat」打造4款聯名鮮食，其中，有3款為義大利麵，特別選用薄多義店內的超人氣餐點進行微調特製，首推「巴薩酒醋乳酪培根細扁麵」，奶香滑順濃郁，還帶有酒醋酸香更增風味；「奶油牛肝菌菇義大利麵」則是首度推出的素食鮮食（植物五辛素），醇厚的牛肝菌菇香搭配濃郁奶油白醬及多種新鮮野菇，讓人忍不住一口接一口。

還有「蒜辣野菇雞肉麵」，濃郁蒜香滿滿包覆在麵體上，口味清新又爽辣，除外，還有1款「波隆那肉醬雙拼海苔飯捲」，雙色起司絲焗烤搭配波隆那肉醬，再搭配臘腸以及脆腸，愛嚐鮮的人一定要吃吃看。

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