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社會 社會焦點 保障人權

「4條通」男連續犯下數十起竊案　還叫媽媽盜取被害人5倍券

▲警方埋伏多日在車水馬龍大馬路邊，攔下騎車的慣竊詹、洪2嫌。（圖／龜山警分局提供）

▲警方埋伏多日在車水馬龍大馬路邊，攔下騎車的慣竊詹、洪2嫌。（圖／龜山警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

身揹4條通緝37歲詹姓男子夥同洪姓男子犯下桃園龜山區數十起砸破汽車車窗竊取車內零錢、皮包、筆電、手機等財物案件，生性狡猾的詹嫌不斷冒用被害人身分證件申辦門號、租屋、租車做案以規避警方查緝，更利用不知情的母親盜取被害人5倍券，經警方佈線埋伏多日在17日將2人逮捕，並建請法院預防性羈押以免再有民眾受害。

▲▼並將意圖衝撞員警的詹嫌和共犯洪嫌押制在地。（圖／龜山警分局提供）

▲▼意圖衝撞員警的詹嫌和共犯洪嫌被壓制在地。（圖／龜山警分局提供）

▲▼並將意圖衝撞員警的詹嫌和共犯洪嫌押制在地。（圖／龜山警分局提供）

警方表示，龜山分局轄區近日發生多起路邊停車或地下室停車場內，發生多起砸破汽車車窗竊取車內零錢、皮包、筆電、手機等財物案件，經被害人報案，警方調閱監視畫面發現是身揹4條通緝詹姓慣竊所為。

▲▼警方查獲手機、證件等證物並將詹、洪2嫌移送，同時建請預防性羈押以免再有民眾受害。（圖／龜山警分局提供）

▲▼警方查獲手機、證件等證物並將詹、洪2嫌移送，同時建請預防性羈押以免再有民眾受害。（圖／龜山警分局提供）

▲▼警方查獲手機、證件等證物並將詹、洪2嫌移送，同時建請預防性羈押以免再有民眾受害。（圖／龜山警分局提供）

生性狡猾的詹嫌，不斷冒用被害人身分證件申辦電話門號、租屋、使用共享汽車做案以規避警方查緝，以致被害人屢遭警方誤認為嫌犯而傳喚到案說明，不堪其擾。經警方成立專案小組追緝詹嫌，詹嫌逃亡期間仍不斷在桃園市、新北市等地犯案數十起，其中冒用被害人健保卡至超商登記五倍券，利用不知情的母親前往領取得逞，嚴重挑戰公權力。

▲詹嫌母親前往超商盜領被害人5倍卷。（圖／記者楊熾興翻攝）

▲詹嫌母親前往超商盜領被害人5倍卷。（圖／記者楊熾興翻攝）

經專案小組人員鍥而不捨埋伏多日，終於在昨日發現詹嫌與洪姓共犯騎車於龜山區忠義路二段前，於是一擁而上欲將詹、洪2逮捕，但詹嫌還催油門意圖衝撞警，並造成員警跌倒，終在支援警力將2人逮捕，並起獲多名被害人之證件、筆電、五倍券等財物，全案依加重竊盗、詐欺、偽造文書等罪嫌移送桃園地方檢察署偵辦，警方並少見的建請向法院聲請預防性羈押，以避免再有民眾受害。

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