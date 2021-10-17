虎豹潭雙北6人失聯　柯文哲感謝侯友宜「今年台灣有些動盪不安」

▲台北市市長柯文哲。（圖／民眾黨提供）

記者趙蔡州／台北報導

新北雙溪區虎豹潭16日下午發生山洪意外，導致31人大自然體驗營團隊受困，目前仍有6人（2大人、4學童）失聯。台北市長柯文哲16日晚間趕到雙溪現場視察，慰問還在派出所安置的市民朋友，事後他在也臉書表示「祈禱盡快尋回失聯者，希望他們平安歸來」。

柯文哲臉書全文如下：

今年台灣有些動盪不安，從4月的太魯閣號事件、5月爆發的Covid-19疫情、到前天的高雄城中城大火；今晚，新北市虎豹潭發生落水意外，目前還有五位台北市民、一位新北市民失聯中。

晚上大稻埕煙火ㄧ結束，我便趕到新北市雙溪壽山宮前進指揮所，了解最新的搜救進度，也慰問還在派出所安置的市民朋友。我要特別感謝 侯友宜市長坐鎮指揮，感謝雙北組成的搜救隊伍，現在還冒著大雨，持續搜救、不放棄任何可能。

今晚我在煙火前說了這一段話：「今年台灣許多重大災難，帶走許多人的親友與摯愛，但正是因為傷痛與思念，我相信我們都會更珍惜身邊的人，也更感謝這艱苦的一年有彼此的陪伴。」

除了珍惜、感恩，今晚讓我們一起祈福。

祈禱盡快尋回失聯者，希望他們平安歸來！

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