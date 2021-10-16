快訊／虎豹潭沖走北市4學童2大人　校方回應了

記者鄒鎮宇／綜合報導

新北雙溪虎豹潭16日下午溪水暴漲，31人參與的「大自然體驗營」遇上山洪暴發而遇難，其中2名大人、4名孩童被沖走，目前仍未尋獲。台北的4名學童分別為新湖國小8歲、11歲學童以及麗山國中15歲學童，其中大直國小9歲學童已尋獲。

▲台北4名學童在虎豹潭被溪水沖走，校方得知消息後回應。（圖／記者郭世賢翻攝）



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失蹤的6人中，有新湖國小的11歲劉姓男童、8歲劉姓女童；永和國小的9歲蔡姓女童；麗山國中15歲陳姓女童；48歲陳姓男子，為15歲陳姓女童父親；45歲周姓男子。另外，被溪水沖落的9歲王姓女童獨自脫困，向警方求助。

發生洪水意外，新北、台北警消出動大批人力救援，31人中本有13人受困於對岸，經救援後全數獲救，在太平活動中心休息，另12人於派出所內休息，消防隊加緊腳步對剩餘的6人進行救援。

▲對岸受困的人員已獲救。（圖／記者郭世賢翻攝）



據《中時新聞網》報導，新湖國小校長林芳如表示，校內確實有兩名學童參與活動，接到媽媽電話得知孩子被沖走，雖然訊號不好難以得知訊息，但她們仍非常關心。

大直國小、麗山國中校方也表示，目前都已得知孩子有參與「大自然體驗營」，其中大直國小的孩童處於安全狀態，麗山國中則是陳姓父女在搜救中。

對此，台北市教育局也同步掌握學童搜救進度，台北市消防局稍早已整備消防車輛3輛、勤務車1輛、橡皮艇2艘及11名人員前往支援。

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