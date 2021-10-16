苗栗「搶錢桿王」轉身了！車友小心　11月1日起看緊荷包

▲台61線後龍路段97.55公里的固定式測速照相桿為國道苗栗路段的桿王，光去年就為國庫進帳2378萬。（圖／記者黃孟珍翻攝，下同）



記者陳凱力、黃孟珍／苗栗報導

苗栗去年的桿王、台61線後龍路段97.55公里的固定式測速照相桿，要轉身了！去年取締7928件超速，豐收國庫2378萬的超級「桿王」，將於11月1日起，從原本的南向測速轉身成北向測速取締，警方也提醒，該路段速限80公里，請用路人留意，以免荷包出血。

警方表示，該路段為主線下坡路段，目前兩側開口眾多，今年曾發生北向死亡車禍、石虎路殺事件，因此道路主管機關、交通部公路總局第二區養護工程處苗栗工務段，會同相關單位會勘，決議為保障行車安全，以速度管理方式，將台61線97.55公里測速照相桿調整北向測照取締，以警示用路人減速通過。

▲警方也提醒，「桿王」可視交通情況轉身雙向取締，也提醒用路人看緊荷包。

苗栗縣警察局表示，這隻「桿王」雖為固定式測速照相桿，但原本就可視交通情況轉身南、北雙向測照取締，設置時也已依規定辦理公告，在300到1000公尺前設置警52標誌，希望藉由固定式測速照相執法設備，運用科技執法自動蒐證取締違規超速車輛，有效管理車輛速度，減少警力運用，讓更多警力全力投入防疫及處理突發的治安、交通事件，守護民眾生命財產安全。

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