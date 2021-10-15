獨／城中城內部畫面曝！暖房東管道間砌牆補孔　阻濃煙保房客一命

記者吳奕靖、林冠吟／高雄報導

城中城14日凌晨惡火造成46人死亡、41人輕重傷的不幸意外，事發當下住戶們倉皇逃生什麼也沒來得及拿，在火勢撲滅後，15日也陸續開始有住戶返回住處拿取家當，而《東森新媒體ETtoday》記者更獨家拍到一名暖心房東，特地返回大樓幫嗆傷的房客拿相關用品外，也將最新火場內部畫面曝光了！

▲城中城大火，王姓房東指出，浴室磁磚上方原先並非密閉空間，是他買下房子後一磚一磚砌成的。（圖／王姓房東提供）

王姓房東表示，他在城中城大樓的9樓有出租一間房子，大火發生後，他50歲的房客因家人長期旅居在國外，在台沒有親人可以幫助，擔心冬天快到，房客沒有衣物可以禦寒保暖，也知道房客有血壓問題等疾病，15日下午特地回來幫他收拾相關東西。

▲▼城中城大火，暖心房東特地幫獨居在台，在火警中被嗆傷的房客返回住處拿取相關生活用品。（圖／記者吳奕靖攝）



王姓房東同時也將最新火場畫面曝光，他向記者表示，回到房間的路上，他所買下的套房在9樓，9樓的環境狀況大致良好，僅有樓梯間被燻黑，但他也特別指出，向他承租的房客能逃過一劫的最大主因在於，他將套房浴室上原有空隙的地方補滿，形成密閉空間，才讓房客得以死裡逃生。

▲▼王姓房東向記者表示，磁磚上水泥和磚頭的部分原先並沒有，是他後來自己砌上，卻也因而形成密閉空間，讓房客保住一命。（圖／記者吳奕靖攝）



房東透露，套房浴室磁磚的上方原先並非密封，是他買下房子後，親手用水泥和磚塊，一磚一磚的將空隙填滿，卻也因為這樣，恰巧讓他所擁有的套房形成密閉空間，大火發生的當下，濃煙因而被阻擋而無法迅速竄進房間裡，讓房客得以在房間中等待救援，而被問到做這些工程花了多少錢時，房東則靦腆回應，也沒多少啦，畢竟都是他自己做的，「這些材料錢沒有很貴」。

至於房客目前的傷勢如何？王姓房東則指出，他的房客目前仍在醫院復健中，不過恢復情形良好，房客因為吸入過多一氧化碳入院治療，昨天意識還相當模糊，並有嘔吐的情形，但病況到今天已有改善，也比較不會吐了。