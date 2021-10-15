　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

獨／城中城內部畫面曝！暖房東管道間砌牆補孔　阻濃煙保房客一命

記者吳奕靖、林冠吟／高雄報導

城中城14日凌晨惡火造成46人死亡、41人輕重傷的不幸意外，事發當下住戶們倉皇逃生什麼也沒來得及拿，在火勢撲滅後，15日也陸續開始有住戶返回住處拿取家當，而《東森新媒體ETtoday》記者更獨家拍到一名暖心房東，特地返回大樓幫嗆傷的房客拿相關用品外，也將最新火場內部畫面曝光了！

▲▼城中城大火，王姓房東指出，浴室磁磚上方原先並非密閉空間，是他買下房子後一磚一磚砌成的。（圖／王姓房東提供）

▲城中城大火，王姓房東指出，浴室磁磚上方原先並非密閉空間，是他買下房子後一磚一磚砌成的。（圖／王姓房東提供）

王姓房東表示，他在城中城大樓的9樓有出租一間房子，大火發生後，他50歲的房客因家人長期旅居在國外，在台沒有親人可以幫助，擔心冬天快到，房客沒有衣物可以禦寒保暖，也知道房客有血壓問題等疾病，15日下午特地回來幫他收拾相關東西。

▲▼城中城大火，暖心房東特地幫嗆傷房客返回住處拿取長袖衣物。（圖／記者吳奕靖攝）

▲▼城中城大火，暖心房東特地幫獨居在台，在火警中被嗆傷的房客返回住處拿取相關生活用品。（圖／記者吳奕靖攝）

▲▼城中城大火，暖心房東特地幫嗆傷房客返回住處拿取長袖衣物。（圖／記者吳奕靖攝）

王姓房東同時也將最新火場畫面曝光，他向記者表示，回到房間的路上，他所買下的套房在9樓，9樓的環境狀況大致良好，僅有樓梯間被燻黑，但他也特別指出，向他承租的房客能逃過一劫的最大主因在於，他將套房浴室上原有空隙的地方補滿，形成密閉空間，才讓房客得以死裡逃生。

▲▼城中城大火，王姓房東指出，浴室磁磚上方原先並非密閉空間，是他買下房子後一磚一磚砌成的。（圖／王姓房東提供）

▲▼王姓房東向記者表示，磁磚上水泥和磚頭的部分原先並沒有，是他後來自己砌上，卻也因而形成密閉空間，讓房客保住一命。（圖／記者吳奕靖攝）

▲▼城中城大火，王姓房東指出，浴室磁磚上方原先並非密閉空間，是他買下房子後一磚一磚砌成的。（圖／王姓房東提供）

▲▼城中城大火，王姓房東指出，浴室磁磚上方原先並非密閉空間，是他買下房子後一磚一磚砌成的。（圖／王姓房東提供）

房東透露，套房浴室磁磚的上方原先並非密封，是他買下房子後，親手用水泥和磚塊，一磚一磚的將空隙填滿，卻也因為這樣，恰巧讓他所擁有的套房形成密閉空間，大火發生的當下，濃煙因而被阻擋而無法迅速竄進房間裡，讓房客得以在房間中等待救援，而被問到做這些工程花了多少錢時，房東則靦腆回應，也沒多少啦，畢竟都是他自己做的，「這些材料錢沒有很貴」。

至於房客目前的傷勢如何？王姓房東則指出，他的房客目前仍在醫院復健中，不過恢復情形良好，房客因為吸入過多一氧化碳入院治療，昨天意識還相當模糊，並有嘔吐的情形，但病況到今天已有改善，也比較不會吐了。

►這件外套穿上就變瘦

ET快訊
生前發文「幫我找陳修將」！22歲女擔心他安危　卻遭抓頭猛撞殺
入秋最強東北風甩豪大雨「19°C濕冷3天」　一周2波變天時程
快訊／城中城46死！「豆花阿姨」涉重嫌　法院裁定羈押
快訊／陳修將女友致命死亡原因曝！　兩人住摩鐵至少7天
台北2大「類城中城危樓」坐落精華區　在地人：從小看到大都拆不
陳修將認了！涉殺害22歲女友：頭去撞到重物　檢方聲押

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

陳修將涉殺22歲女友！昔日愛妻女「顧家形象」破滅　夫妻合照刪光

彰化男酒駕撞死晨跑男稱「沒想到會車禍」　法院判決1年10個月

城中城「豆花阿姨」涉引火奪46命　律師分析：最重只能判5年

生前發文「幫我找陳修將」！22歲女擔心他安危　卻遭抓頭猛撞殺害

鳳梨揭女嬰身亡！網友公憤「私刑報復」到保母家撒冥紙、砸雞蛋

快訊／城中城46死！燒檀香「豆花阿姨」涉重嫌　法院裁定羈押

快訊／陳修將認了！涉殺害22歲女友：頭去撞到重物　檢方聲押

快訊／陳修將逮捕畫面曝！22歲女友離奇「慘死摩鐵」　警方說明了

檢方準備查扣城中城「豆花阿姨」財產！　郭男6萬交保關鍵曝光

台北2大「類城中城危樓」坐落精華區　在地人：從小看到大都拆不掉

帥腹肌男抱2愛犬跳鋼管舞❤　淡定轉圈圈！網笑：不暈嗎？

「76行者總召集人」陳修將被逮捕　22歲女友陳屍摩鐵！全案調查中

城中城嫌疑情侶檔她偵訊3次改口　骨董店老闆曝內情：每天都喝酒

遭挖眼女店員出院！害羞錄影片　曝「視力看得到」：不要擔心我

澎恰恰台版《魷魚遊戲》第二集　孔劉換人演..1.2.3木頭人「姜曉神還原」！

寶寶開寵物籠忘情吸兔子飲水器 被媽抓包秒燦笑：牠的比較好喝

調皮兒拿「整罐痱子粉」猛塗全身　媽見白臉慘況：好笑到無法罵人

他撞爛1688萬藍寶堅尼落跑！　法官判「只需賠8萬8」車主氣炸

城中城惡火奪46命陳其邁鞠躬歉　被問「曾嗆胡志強下台」停7秒回應

女重返城中城...「捧貓遺體」爆哭 痛心喊：死的不只46人還有3隻貓

陳修將涉殺22歲女友！昔日愛妻女「顧家形象」破滅　夫妻合照刪光

彰化男酒駕撞死晨跑男稱「沒想到會車禍」　法院判決1年10個月

城中城「豆花阿姨」涉引火奪46命　律師分析：最重只能判5年

生前發文「幫我找陳修將」！22歲女擔心他安危　卻遭抓頭猛撞殺害

鳳梨揭女嬰身亡！網友公憤「私刑報復」到保母家撒冥紙、砸雞蛋

快訊／城中城46死！燒檀香「豆花阿姨」涉重嫌　法院裁定羈押

快訊／陳修將認了！涉殺害22歲女友：頭去撞到重物　檢方聲押

快訊／陳修將逮捕畫面曝！22歲女友離奇「慘死摩鐵」　警方說明了

檢方準備查扣城中城「豆花阿姨」財產！　郭男6萬交保關鍵曝光

台北2大「類城中城危樓」坐落精華區　在地人：從小看到大都拆不掉

《LOL》DK率先出線…C9谷底翻身連勝FPX、RGE　死亡A組進加賽！

甜茶「巧克力冒險工廠」帥照曝光！神複製強尼戴普邪氣眼神

連開11次頭獎！今彩539「一夜3注中」各拿1000萬　獎落3縣市

快訊／大陸「神舟十三號」載人飛船發射升空　順利進入預定軌道

專家教「眼部護理3大秘訣」　舒緩乾澀疲勞還能防眼紋

陳修將涉殺22歲女友！昔日愛妻女「顧家形象」破滅　夫妻合照刪光

女嬰送保母家「頭部重擊亡」！媽PO最後牽手照：謝謝妳來到我身邊

港星21歲自閉症兒「宿舍遭職員打到骨折＋扯髮」！　怒報警控虐待

林秀晶、李到晛新戲「禁忌戀設定」惹議！　韓網批：無法入戲

大樂透頭獎一晚2注中！　2注「超巧合」都是台南市安南區開出

調皮兒拿「整罐痱子粉」猛塗全身　媽見白臉慘況：好笑到無法罵人

社會熱門新聞

頭撞到重物！陳修將涉嫌殺害22歲女友

生前發文「幫找陳修將」！22歲女卻遭殺害

「76行者」陳修將被逮捕！22歲女友陳屍摩鐵

女嬰在保母家頭受重創亡！爸心碎發聲了

鳳梨揭女嬰身亡　網友到保母家撒冥紙、砸雞蛋

陳修將涉殺女友　家人曝近日行程

陳修將22歲女友離奇亡　口鼻滲出褐色液體

郵局前碰一聲　28歲男負債百萬墜樓爆血亡

陳修將涉殺女友　昔顧家形象破滅

城中城「豆花阿姨」涉奪46命　律師分析：最重只能判5年

22歲女跟陳修將住摩鐵成遺體　送醫畫面曝

即／陳修將逮捕畫面曝光！女友離奇亡

熱褲女「重返火場」爆哭：還有3隻貓！

城中城46死　豆花阿姨被裁定羈押

更多熱門

相關新聞

安置旅館只能住3天　她怒批：去哪找更便宜房

安置旅館只能住3天　她怒批：去哪找更便宜房

高雄市鹽埕區城中城大樓火警釀46死41傷慘劇，一樓的二手電器行也被燒得精光，老闆娘無奈說，老公打拼20年的心血都沒了，損失至少上百萬，後續還得和客人談賠償，她也批評，市府安排的安置旅館竟只能住3天，城中城都是中低收入戶，「叫這些住戶去租房子，？還能找到比城中城房租更低的房子嗎？」

城中城最後碳化男DNA出爐　46死已44人確認身分

城中城最後碳化男DNA出爐　46死已44人確認身分

獨／城中城哪是鬼樓！女鄰居嗨喊：祝你吃百二

獨／城中城哪是鬼樓！女鄰居嗨喊：祝你吃百二

不斷更新／公、民企業捐款助高雄城中城大火！　目前累計衝破3000萬

不斷更新／公、民企業捐款助高雄城中城大火！　目前累計衝破3000萬

城中城「第一鬼樓」？惡火倖存者「住這裡比較舒服」

城中城「第一鬼樓」？惡火倖存者「住這裡比較舒服」

關鍵字：

城中城火警房東火場畫面

讀者迴響

熱門新聞

頭撞到重物！陳修將涉嫌殺害22歲女友

生前發文「幫找陳修將」！22歲女卻遭殺害

「76行者」陳修將被逮捕！22歲女友陳屍摩鐵

女嬰在保母家頭受重創亡！爸心碎發聲了

鳳梨揭女嬰身亡　網友到保母家撒冥紙、砸雞蛋

陳修將涉殺女友　家人曝近日行程

陳修將帶女友住摩鐵至少7天

小鬼妹婿澄清出軌「大家都是朋友」！喊話爆料人

豪大雨探19°C濕冷3天　一周2波變天

陳修將22歲女友離奇亡　口鼻滲出褐色液體

郵局前碰一聲　28歲男負債百萬墜樓爆血亡

陳修將涉殺女友　昔顧家形象破滅

城中城「豆花阿姨」涉奪46命　律師分析：最重只能判5年

黃鐙輝跳海出意外！腳爆血險截肢

鄧佳華又接超扯新工作！演藝圈大哥「狠下最後通牒」

更多

最夯影音

更多
帥腹肌男抱2愛犬跳鋼管舞❤　淡定轉圈圈！網笑：不暈嗎？

帥腹肌男抱2愛犬跳鋼管舞❤　淡定轉圈圈！網笑：不暈嗎？
「76行者總召集人」陳修將被逮捕　22歲女友陳屍摩鐵！全案調查中

「76行者總召集人」陳修將被逮捕　22歲女友陳屍摩鐵！全案調查中

城中城嫌疑情侶檔她偵訊3次改口　骨董店老闆曝內情：每天都喝酒

城中城嫌疑情侶檔她偵訊3次改口　骨董店老闆曝內情：每天都喝酒

遭挖眼女店員出院！害羞錄影片　曝「視力看得到」：不要擔心我

遭挖眼女店員出院！害羞錄影片　曝「視力看得到」：不要擔心我

澎恰恰台版《魷魚遊戲》第二集　孔劉換人演..1.2.3木頭人「姜曉神還原」！

澎恰恰台版《魷魚遊戲》第二集　孔劉換人演..1.2.3木頭人「姜曉神還原」！

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【週年慶】毛毛商城1歲囉

【週年慶】毛毛商城1歲囉

即日起至10月底，週年慶全站滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面