鬥警燒腦18小時！自負積德無數　陳修將篤信「天兵天將會來救」

▲陳修將涉嫌殺害22歲胡姓女友，現遭收押禁見。（圖／翻攝陳修將臉書、胡女臉書）

記者唐詠絮、莊智勝／彰化報導

知名遺體修復團隊「76行者」總召陳修將(40歲)涉嫌毆打22歲胡姓女友致死，遭收押禁見。對於女友死亡，陳修將起初還試圖撇責，稱「我不知道」，與檢警鬥志燒腦長達18小時，說詞不斷跳針，還一度篤信天兵天將會來相救，如今落得如此下場，檢警感嘆「一點都不意外」！

據了解，陳修將原本還想南下高雄，支援城中城大火遺體修整任務，豈料事發當時正在彰化汽車旅館內與女友吵得不可開交，最終還演變成命案。陳修將第一時間遭逮捕時，態度還相當從容淡定，供稱「我不知道，不關我的事，我醒來她就死了！」

儘管檢警羅列事證物證，不斷旁敲側擊試圖攻破陳修將心防，雙方鬥志燒腦長達18小時，但過程中陳修將毫無懼色，一貫維持淡定「我不知道，與我無關！」不論檢警軟磨硬泡，還一度在車內曉以大義、「磨了4小時」，細數過往陳修將行善功德、以及殺人後可能面對的下場，但陳就是不願承認殺害胡女。

甚至到最後，檢警按捺不住，脫口質問「你現在是神仙難救無命客，還以為天兵天將會來救你嗎？」但陳修將自信修復遺體積德無數，眼神仍然篤定，直回「沒有錯！」陳修將昨(15日)晚間移送地檢署複訊，檢警見其仍然避重就輕，當即聲押，隨後裁定羈押禁見；如今愛家、熱愛公益的陳修將落得如此下場，檢警感嘆「一點都不意外！」