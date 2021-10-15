不爽主管劈腿「幫吹頭」　保險妹子超連結逆襲...激出集體大驚呆

▲鄭女不滿主管男友劈腿女同事，偷拷貝男友行車紀錄器記憶卡，取得親蜜對話PO網。。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

從事壽險業的鄭女不滿主管何姓男友劈腿女同事，竟擷取男友平板電腦Line對話私密內容，另趁機到男友車上拷貝行車紀錄器記憶卡，取得何男與女同事親密對話音檔3段。之後鄭女將前述張貼到自己的部落格、搭配男友與女同事的照片，並寫下「寶寶，我幫妳吹頭，妳幫我吹頭」，再將網頁連結傳送到同事Line群組，女同事看見後憤而提告。士林地院審結，依誹謗罪判鄭女拘役30天，可易科罰金。

鄭女因不滿何姓男友劈腿同公司另名女同事小英（化名），今年1月11日某時，利用向何男借得平板電腦辦公的機會，擷圖平板電腦內，男友與小英的Line對話內容；甚至趁機到何男車上，拷貝男友行車紀錄器記憶卡，取得何男與小英親密對話音檔3段。

1月11日前數日，她在住所上網登入部落格，並將LINE對話、親密對話音檔3段PO出，並張貼何男、小英的照片，且留言「你對她真是既貼心又細心，只差沒有跪下來舔了（喔搞不好有啦）」、「寶寶，我幫妳吹頭，妳幫我吹頭」、更加碼寫下「是助理？是交往？是炮友？還是Suger Daddy？」

1月11日鄭女將部落格網頁連結，傳送到包括小英在內共36名同事的LINE群組，讓所有同事都看到部落格內容，小英看到後認為遭受污辱，怒告鄭女。

鄭女出庭辯稱，只是單純抒發很困擾她的事情，像是在寫日記，因為她與男友是同事，其他同事會關心他們的關係，她只想讓大家知道何男為人。

法官審酌，鄭女確實將相關內容傳送到LINE群組讓36名同事看見，事證明確，同時考量小英出庭表示沒有和解意願、不想見到鄭女，更因此事到精神科就診每天服藥，審結依散布文字誹謗罪判鄭女拘役30天，得易科罰金3萬元。可上訴。