是暖男也是渣男！超會曖昧的「時間管理大師」TOP3星座

▲在感情中想要避免錯的人，在曖昧時就要睜大眼睛。（示意圖／視覺中國CFP）



生活中心／綜合報導

在感情中想要避免錯的人，在曖昧時就要睜大眼睛，好好觀察對方有沒有不對勁的地方，《科技紫微網》整理出超會曖昧的「時間管理大師」TOP3星座，這些人可能是暖男也是渣男 ，快來看看你現在的曖昧對象有沒有上榜！

巨蟹座

[廣告]請繼續往下閱讀...

溫暖又貼心的巨蟹座，最擅長在不知不覺中偷走你的心，巨蟹座跟你聊天時，會展現他強大的可愛力和親和力，就算你是冰山美人，也會一步步被融化，你會覺得自己遇到難得一見的暖男，但是這個暖男可能不只對你這樣，他為了想要找到最適合他的對象，就像中央空調一樣到處送暖，所以心動之餘，記得先弄清楚自己是不是只是其中一條線。

天蠍座

天蠍座雖然不是標準的暖男，但也就是因為這樣，只要他稍微對你好一點，你就覺得我在他心中是特別的，天蠍座通常不會主動告白，因此你可能會默默覺得兩個人這樣就是在一起了，若你主動去表白，他不會直接答應也不會拒絕，所以就算曖昧很久，也可能不會發展成戀人關係。

獅子座

獅子座喜歡一個人非常直接，並且走行動派，溫馨接送情、送花送飲料通通都有，對你的瘋狂示好的程度，讓你覺得自己就是他的真愛無誤，但這也可能是他有太多對象要顧，沒有時間慢慢來，想要在最短時間把你征服，要小心曖昧一段時間後他突然冷掉，這表示他可能找到新的目標了。