境外生單日6確診創新高！校園染疫總數破800例　本土逾1個月無新增

▲機場設置輪值的單一櫃台協助境外生來台防疫。（圖／記者楊熾興翻攝，資料照片）

記者許敏溶／台北報導

儘管台灣本土新冠肺炎（COVID-19）疫情趨緩，但根據教育部今（16日）公布最新統計資料，截至昨（15日）下午為止，各級學校學生確診總數達到801例，為首次突破800例，其中境外生單日新增6例，也創下近5個月單日增幅最高紀錄，所幸本土案例維持721例，已經超過1個月無新增個案。

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▲昨境外生單日新增6例創新高。（圖／記者許敏溶翻攝）

台灣本土新冠疫情趨緩，已經連續4天「＋0」，但境外移入個案卻沒有跟著減少，根據教育部公布最新統計資料，截至昨天下午17時30分為止，各級學校累計確診個案達到801例，總個案數首次突破800例，較前一天（14日）795例增加6例，都是境外移入的大專校院個案，也創下教育部5月中旬有公布個案數來以來，境外生單日最高增幅，等於是5個月來新高。

值得注意的是，隨著教育部開放境外生返台，近期境外生確診數也直線飆升，9月底境外大專生確診數僅46例，到昨天已經達到78例，等於短短半個月增加32例，增幅接近7成，而且根據教育部公布資料，在10月9、10日這兩天，境外大專生新增個案數分別有4例、5例，增幅僅次於昨天。

不過，好消息是，根據教育部資料顯示，本土各級學校學生確診個案昨天仍維持721例，而且是從9月14日至今都無新增本土學生個案，其中本土大專校院確診數為211例，高中119例、國中113例、國小189例、幼兒園89例，加上境外累計80例（境外國中、國小各1例），從4月20日至今各級學校累計總確診數為801例。