22歲女友正面照曝光！慘遭陳修將「抓頭撞重物慘死」　

記者唐詠絮、陳羿妏／彰化報導

知名遺體修復團體「76行者美容修復團隊」總召集人陳修將15日涉嫌殺害22歲胡姓女友，震驚外界。檢方偵訊至深夜，陳修將才終於鬆口坦承有施暴，今日凌晨被收押禁見，全案朝殺人罪嫌偵辦中。此外，胡女的正面樣貌隨之曝光。據悉，胡女曾在生前發文請網友協尋陳修將下落，怎料，擔心陳修將安危的她，卻遭對方動粗，年輕性命就此殞落。

▲陳修將涉嫌殺害22歲胡姓女友，現遭收押禁見。（圖／翻攝陳修將臉書、胡女臉書）

據了解，陳修將與胡女為男女朋友關係，日前一同入住摩鐵，然而，胡女15日渾身是傷被送往醫院。胡女抵達醫院前，已經失去呼吸心跳，經搶救後仍是宣告不治。

由於胡女全身傷痕累累，身上還有不明炭味，疑似曾遭人毆打，檢方懷疑陳修將涉有重嫌，相驗後立刻下令逮捕。晚間經過複訊，陳男也坦承，15日與胡女發生爭執，進而動手拉頭髮，導致胡女的頭部撞擊重物。

▲「76行者」陳修將坦承施暴。（圖／記者唐詠絮翻攝）

另外，胡女的正面照也隨之曝光，透過畫面可以看到，胡女有著深邃的雙眼皮，留著黑色長髮，臉書公開的內容僅放上自拍照，但並無其他貼文。目前胡女遺體於昨日晚間移回中壢市立殯儀館。至於全案詳細情形，仍有待調查釐清。

▼胡女正面照曝光。（圖／翻攝胡女臉書）