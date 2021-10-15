疫情間網購量暴增！長榮貨機777F抵台　飛「2航線」紓解貨運壓力

▲長榮航空777F貨機抵台。（圖／長榮）

記者李宜秦／台北報導

長榮航空第六架777F貨機15日下午返抵國門，該架新機未來將飛航亞洲及北美之貨運航線，第七、八架777F貨機也預計分別在11、12月交機，未來777F貨機機隊將達八架，可望緩解目前吃緊的航空貨運需求。

長榮航空總經理孫嘉明表示，為因應未來的客、貨運市場變化，長榮航空於去年即與波音公司達成協議，除遞延部份尚未交付之787-10新機交期，並變更其中七架之機型為三架777F貨機及四架787-9 客機。

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孫嘉明指出，隨著全球COVID-19疫苗覆蓋率增加，各國重啟經濟活動之際，新引進的三架貨機陸續交機後，加上第四季為傳統貨運旺季，消費性電子產品如智慧型手機等新品上市，將推升航空貨運市場需求。展望明年在電商需求持續強勁，海運塞港及全球供應鏈吃緊的情況下，貨運運價預估仍將維持在高檔。

孫嘉明表示，另因應市場供需，長榮航空亦將機動增飛客機載貨航班及調整貨機航線，以優化航網，持續提升營運效益。

▲▼長榮航空777F貨機將投入亞洲、北美航線。（圖／長榮）

根據國際航空運輸協會預估，今年全球貨運運量將超越2019年疫情前的水準，明年的貨量預估亦將增長4.9%。長榮航空今年前三季貨運營收新台幣551億元，年增64.8%，載貨量63.1萬噸，年增28.3%，貨運承載率為94.5%。

長榮航空2017年首度引進777F貨機，連同今日抵台的新機共計有六架，主要飛航洛杉磯、芝加哥、達拉斯、亞特蘭大、大阪、香港、上海浦東、深圳、重慶、新加坡、曼谷及河內等航點，每週超過40班。

在COVID-19疫情期間為因應貨運需求，另有三十三架客機以客艙載貨方式營運，主要飛航航點為洛杉磯、舊金山、西雅圖、溫哥華、芝加哥、達拉斯、休士頓、紐約、多倫多、亞特蘭大、布里斯本、阿姆斯特丹、巴黎及維也納等航點，每週逾50班。