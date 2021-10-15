▲新北校園犬夯萌繪畫徵選，動保處盼教育往下紮根觀念。（圖／新北市動保處提供，下同）



記者郭世賢／新北報導

上學時有校園犬陪伴會是甚麼樣的情況？新北市政府動保處為讓本市小學生發揮創造力，用畫筆繪出校園犬在校夯萌姿態，自9月27日起舉辦「新北市彩繪校園犬夯萌歡樂時光徵選」活動，總獎金超過1萬6000元，學生只要在10月18日前將作品郵寄至動保處，經評選優勝者就獲得獎金，等有創意的小朋友踴躍參加拿獎金。

板橋區中山國小大力鼓勵學生參加本次比賽，該校柳老師表示，校犬「布丁」今年3月被認養以來，就備受師生喜愛，教室常因為牠充滿生氣及歡笑氣氛，在陪同特殊生上課時，更發揮稳定學生情緒的效果；繪畫前先由老師宣導愛護動物價值，讓純真無邪小朋友以充滿愛及關懷的心，觀察「布丁」的一舉一動，描繪互動的歡樂時光，從而讓孩子從照顧動物身上，學習如何關懷照顧他人，找回人與動物原有的溫度。

▲新北市彩繪校園犬夯萌歡樂時光徵選活動，參賽對象為新北市各公私立國小學生。

動保處指出，本次活動依高、中、低年級分三個組別，提供獎金及獎狀作為獎勵，各組第1名獎金2000元、第2名1000元、第3名500元及各組佳作獎10名每名獎金200元。報名截止後，動保處將外聘美術專家進行評選，獲選作品會於生命教育園區展覽及動保處網站進行線上畫展。

動保處表示，新北市彩繪校園犬夯萌歡樂時光徵選活動，參賽對象為新北市各公私立國小學生，徵件從9月27日起至10月18日截止，完成作品可郵寄或親自送件至動保處。徵選辦法公佈於「新北市政府動物保護防疫處」網站。

動保處副處長黃嘉文表示，新北市總計有46校、90隻校園犬貓，是全台校園犬貓最多的縣市。國內動物保護意識抬頭，動物福祉及生命教育議題不斷受到關注，新北市推動動保教育往下紮根，培育動保種子教師，同時將生命教育納入學生教材，創造出友善動物校園。

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