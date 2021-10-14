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海歸正妹「租屋尖叫」遇害　行李箱拖屍畫面曝…遭兇手長時間偷窺

記者鄭思楠／綜合報導

網曝上海長寧一年輕正妹日前在租屋被殺害，後被拋屍無錫。社區攝影機畫面顯示，一男子拖著行李箱走出，屍體疑似被裝行李箱內運走。無錫警方稱，兇手於案發10小時後被逮捕，案件已移交上海警方。一名知情人士稱，死者剛從英國留學回來，個子嬌小，打扮時髦，今年入職上海一家公司，眼看即將度過試用期，卻不幸遭此劫難。

綜合陸媒報導，死者同事透露，在被害人住處發現門口散落電腦及背包，有鄰居聽到女生的尖叫聲。網傳社區監視器畫面顯示，11日13時許，一名男子從大樓裡拉著一個深色大行李箱走出，隨後該男子從畫面中消失。13日，上海警方透露，受害人已死亡，涉案嫌疑人目前已被逮捕，案件正在進一步偵辦中。

10月13日下午，事發社區的大樓下，圍著許多住戶正議論這起案件。被害女子所住大樓共有6層，每層左右兩邊各3戶，左右都有鐵門防護。據住戶表示，被害女孩租住6樓，兇手住在隔壁棟6樓，此前就通過自家陽台常常偷窺死者。

位於同樓棟6樓的陳姓女住戶表示，事發當天她關了門，沒聽到任何聲音，她平時極少出門，和死者不相識，11日下午有警員過來調查，她也是如此向警員講述。同樓棟2樓陸姓女住戶也表示，11日當天上午，她曾親眼看到嫌疑人拉著行李箱，手裡拿著毛巾，從樓上下來，滿臉通紅，在2樓歇息，她以為兇手是同層的租客，還詢問對方是否進門，兇手稱不進。

▲▼上海男子行李箱拋屍案。（圖／翻攝自影片）

▲上海男子行李箱拋屍。（圖／翻攝自影片）

陸女稱，當天天氣並不熱，但該男子拿著毛巾擦汗，她當時並未起疑心，樓梯間也未見血跡。陸女說，該社區建成已有30多年，從未發生過類似事故。事後她才從新聞上得知，男子行李箱中竟然裝著人，想起來就後怕。陸女士回憶，兇手身形較瘦，下樓後左轉出了社區。

陸女透露，當天上午，因被害女孩未去上班，其同事過來了解情況，發現房門開著，房內燈和冷氣都開著，隨後報警。女孩同事向住戶透露，女孩是重慶人，國外留學回來，目前在一家廣告公司上班，已獲得上海戶籍。

陸女稱，她曾見過女孩，女孩個子小巧，比較時髦。據住戶們了解到，兇手疑似從樓上陽台，通過窗戶看對面女孩，在11日早晨，趁女孩上班之前，進屋將其殺害。陸女也表示，聽說此前該男子就多次敲女孩房門，但女孩並未開門。

住在兇手旁邊的蔡姓女住戶稱，平時幾乎不出門，極少與住旁邊的兇手碰面，事發後的幾天有警員過來調查。住在兇手樓下的陳姓住戶透露，他和兇手有多次碰面，印象中，該男子身形較瘦，從不與人搭話，事發前一天夜裡2點多，他當時下樓倒垃圾，曾看到兇手時而坐在樓梯間時而在社區遊蕩，令人生疑。

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