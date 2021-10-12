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老爸家門口開車輾斃2歲兒　還獲賠482萬保險金

記者黃翊婷／綜合報導

上海市吳姓男子去年8月間開車外出，卻不慎輾死正在車子旁邊玩耍的兒子，事後他向保險公司提出理賠要求，還一狀告上法院，最終獲得111萬元人民幣（約新台幣482萬元）。消息一出，掀起大陸網友熱議，一度登上微博熱搜，有人支持法院判決，也有人擔心可能會有人利用這個案例惡意詐保。

▲開車，駕駛，汽車，四輪，行車，方向盤，買車，車險。（圖／pixabay）

▲吳男不慎開車撞死2歲兒子。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本文當事人無關，下同。）

根據《每日經濟新聞》報導，吳男2020年8月某日開車外出要去辦事，剛起步的時候沒有注意到2歲的兒子就在車邊玩耍，當場輾了過去，雖然立即將兒子送醫急救，但經過搶救仍宣告不治。

復旦大學上海醫學院司法鑑定中心鑑定，吳男兒子的死因符合道路交通事故所致的顱腦損傷。公安部門則認定吳男未遵循規範安全駕駛，應該要對這次的交通事故負起全部責任。

然而，吳男與妻子認為保險公司應該負起賠償責任，並向法院提告，要求賠償死亡賠償金138萬元人民幣（約新台幣600萬元）。保險公司認為，死者是被保險人吳男的家庭成員，吳男既是肇事者也是賠償請求權人，理論上不應該作為原告，況且事故地點就在吳家門口，不屬於道路交通事故，當然也不屬於《機動車交通事故責任強制保險條例》和商業險的責任範疇，因此拒絕理賠。

▲▼醫院,病房。（圖／取自Pixabay）

▲吳男撞死兒子卻獲判賠償111萬元人民幣，掀起大陸網友熱議。

雖然保險公司直指吳姓夫妻沒有盡到相應的看護義務，才會釀成悲劇；不過，法院審理認為，吳男身為死者的父母，當然有權以賠償權利人的身分提出訴訟，經鑑定死者顱腦損傷的特徵符合道路交通事故死因，駕駛也不是故意的，主要錯在操作不當，縱使夫妻倆疏於監護與事故發生有一定的因果關係，但結合案情考量，最終還是判保險公司應承擔80％的賠償責任，也就是要給付吳男111萬元人民幣。

這個案例經上海青浦法院公開，掀起大陸網友兩派意見熱議，一度還登上微博熱搜，有人支持法院判決，但大部分的網友都很擔心，往後可能會有人藉此惡意詐保，「不應該賠的」、「任何人都不應該從錯誤的事情中獲益」、「這爭議太大了，萬一真的是詐保呢」、「不究責，就怕有人效仿」。

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