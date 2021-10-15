在台灣也能泡日本溫泉！虎航聯手老爺酒店「入住送1美肌好物」

▲天氣逐漸進入寒冷的季節，相當適合泡溫泉。（圖／記者游宗樺翻攝）

記者李宜秦／台北報導

受到新冠肺炎影響，國人已連續兩年無法出國度假，台灣虎航與日本島根縣合作，今日起推出期間限定的美肌溫泉物產推廣活動，島根縣被譽為「結緣之地」，是日本人求良緣必去之處，當地溫泉還有美肌療效。虎航與北投老爺酒店合作，即日起至11月15日入住北投老爺酒店就可得到島根縣「姬LABO」美肌旅行組。

島根縣位於日本西部山陰地區，緊臨日本海，享有「結緣之地」美名，當地有一座知名的出雲大社，被譽為日本最強戀愛神社，而民間更是流傳著諸神會集合在出雲大社討論一般人的姻緣，並且安排誰跟誰要相遇。

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此外，還有八重垣神社的鏡池姻緣占卜，讓島根縣成為日本人的求良緣必去之處，也造就島根縣被稱為「最強結緣之地」。藉由其濃厚的神話色彩，為此處增添了不少神秘色彩，吸引許多欲祈良緣的年輕人慕名而來。

島根縣因為當地溫泉獨有的美肌療效，也是名聞遐邇，其中以擁有1300年歷史的玉造溫泉最具代表性，其獨特的美肌效果被眾人稱之為「神之湯」，經常登上日本「三大美肌溫泉」與「三大美人溫泉」之列，因此，島根縣也有「日本第一美肌縣」之譽；綜合結緣及美肌的稱譽，島根縣有「美肌結緣縣」的美稱。

▲▼虎航與老爺酒店合作，旅客在台灣也能使用日本美肌組，體驗溫泉美肌。（圖／虎航）

當地知名品牌「姬LABO」是以玉造溫泉作為基底，製作出各式女性喜愛的美容保養品。在使用「姬LABO」時，彷佛浸泡於泉水裏，其中所富含的硫酸離子可以防止水分流失，使肌膚保濕度增加並促進血液循環，讓肌膚恢復如凝脂般的光滑透亮。

而台北北投知名的白磺溫泉也有「美人湯」之稱，因此台灣虎航本次特別與北投老爺酒店合作，即日起至11月15日，凡入住北投老爺酒店，除了客房內皆提供「姬LABO」美肌旅行組，於沐泉療中心泡完溫泉後也能使用「姬LABO」保水潤澤，不只旅程中能完整體驗溫泉美肌的魅力，更能將「姬LABO」帶回家。

另外為讓無法出國的民眾過乾癮，即日起也可於虎禮選tigerselect (https://tigerselect.tigerairtw.com)購買到「姬LABO」系列商品，在家享受日本最受歡迎的美肌聖品。