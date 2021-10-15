快訊／城中城46死！陳其邁捐一個月薪水　高市府公布捐款帳號

記者賴文萱、林昱萱／高雄報導

高雄城中城大火釀46死、41傷的慘劇。對此，市長陳其邁今(15)日與3位副市長、秘書長、副秘書長及市府33位一級機關首長（含空大校長），共41人捐出一個月薪資所得，盼為傷者與罹難者家屬盡一份心力。同時也號召市民發揮愛心，捐款協助傷患後續醫療、生活及社會重建相關費用，並提供傷者及罹難者家屬之經濟支持

▲城中城惡夜大火帶走45命 陳其邁90度鞠躬道歉了。（圖／記者賴文萱攝）

高雄市社會局表示，事發後立即啟動一對一社工關懷慰問機制，社工人員趕赴各醫院向火災傷患及家屬慰問及關懷陪伴，並表達市政團隊將給予傷患及家屬最大的協助為了幫助受災戶，運用「高雄市政府社會局社會救助金專戶」提供救助相關工作，每位傷者提高發放慰問金5萬元，罹難者20萬元，讓突遭變故致生活陷困之家庭得以暫時紓緩困境。

高市府表示，社會局湧入眾多善心民眾電話詢問欲協助受災戶，民眾如有捐贈意願，提供捐款資訊如下，這筆款項社會局將專款專用於受災民眾之相關事宜。

一、捐款帳戶：

（一）銀行匯款：

戶 名：高雄市政府社會局社會救助金專戶

帳 號：高雄銀行公庫部102103031319

（二）郵局劃撥

戶 名：高雄市政府社會局

帳 號：42219427

二、請務必於匯款單備註欄上填寫：指定用途「1014城中城火災事故案」。

三、聯絡窗口:社會局社會救助科吳宜靜小姐(電話:07-3373372)。