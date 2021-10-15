10歲男孩受困電梯40分鐘　消防破門一看：淡定寫著作業

▲男孩母親透過電梯縫發現，兒子正淡定寫作業待援。（圖／翻攝福州頭條微博）

記者魏有德／綜合報導

福州一名10歲男孩12日被困在社區電梯裡40分鐘，消防人員接獲報案後連忙趕至現場處理，順利將電梯門破壞後，救出這名男孩。當消防人員打開電梯門的瞬間，男孩捧著當成桌子到書包，上面還放著回家作業，態度從容的走出來，令人感到驚訝。男孩母親則表示，「電梯故障太頻繁，連孩子都習慣了！」

▲男孩手捧著書包及作業從電梯內走出來。（圖／翻攝福州頭條微博）

《新聞坊》報導，孩子母親鄭女士表示，事發時，她在家裡等兒子回來，聽到外面有人喊，「有小孩困在電梯裡」，直覺是自己兒子便立刻衝了出去，走到電梯口發現，保安把電梯門撬了一條縫讓空氣流通。這時，鄭女士從門縫裡看到兒子正席地而坐，埋頭寫作業。

這名男孩獲救後向母親提到，進去（電梯）以後發現有點抖，「到了自家樓層電梯門卻怎麼也打不開，然後電梯又下去了，下去後，門依然打不開，電梯就又上去了，立刻按緊急鈴報警。」

社區保全聽到警鈴聲後，發現電梯一直上上下下無法處理，只好先關閉電源，同時報警及撥打維修電話找專業人士處理。

鄭女士無奈的表示，兒子受困時曾用電話手錶嘗試報警求助，因為電梯裡的收訊較差，在斷斷續續通話中，兒子不停重復自己的位置，最後才得到警消協助，雖然兒子表現淡定且沒有受到傷害，鄭女士仍很氣憤，「這已經不是她的家人第一次被電梯困住，之前被困在裡面半小時，我們都反映過這個問題，也沒人回覆。」

