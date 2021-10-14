原民會、AIT百合綻放新創學程起跑　聚焦臺美實質合作

▲原民會與美國在台協會(AIT)攜手合作「百合綻放新創學程計畫」 (IWE)。（圖／記者李毓康攝，下同）



記者林雅惠／台北報導

原民會與美國在台協會(AIT)攜手合作「百合綻放新創學程計畫」 (IWE)，今(14日)展開第一天課程，原民會主委夷將‧拔路兒Icyang‧Parod及美國在台協會新任處長孫曉雅（Sandra Oudkirk）在晤談結束後一同前往培訓會場，為入選的30位原住民族女性創業家加油打氣。

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▲原民會主委夷將‧拔路兒(右)及美國在台協會新任處長孫曉雅(左)在晤談結束後一同前往培訓會場。



孫曉雅（Sandra Oudkirk）在開場時特別用阿美族語向大家問好，獲得熱烈的掌聲回應。她表示，無論在台灣或世界其他地方，女性經常因為性別受到歧視；希望藉由「百合綻放新創學程計畫」 (IWE)，能夠創造公平的學習環境，幫助女性的經濟地位跨出關鍵的第一步。



過去幾年，美國和台灣攜手合作推出許多成功的商業計畫，特別是在新創公司、創新科技公司還有推動女性婦權等等。美台攜手在去年舉辦女力經濟婦權高峰會之後，今年年初也啟動了AWE女性創業學院計畫，這是由美國白宮所主導的「女性全球發展與繁榮倡議」、又稱作「W-GDP倡議」之下的計畫，近期更積極推動美台經濟繁榮夥伴對話、人才循環大聯盟高峰會，目的就是要賦予全球女性權能，發揮其潛力，創造更多穩定、繁榮與安全的環境。

▲原民會主委夷將‧拔路兒上台致詞勉勵學員。

原民會主委夷將Icyang致詞時表示，原民會跟AIT將這個計畫的中文取名為「百合綻放新創學程」，希望透過一系列課程的學習、交流，激發學員們更多創新創業的構想，將夢想轉化為可實行的營運計畫，也希望協助學員們進入美國交流計畫學友資料庫，成為未來商務交流活動之優先邀請對象，藉由與各國各行各業人士交流的機會，開拓海外市場。

此外，夷將Icyang強調，原民會多年來透過創業貸款、補助百萬創業、創新研發等計畫，協助族人創業，很高興看到許多優秀族人在各行各業的傑出表現，原民會未來仍將持續提供族人創業路上最強的支持力量。

參與此次課程的Paula Lee(馬李湘婷)，來自排灣族，目前在家鄉開無菜單料理餐廳、同時也是一位歌手，她表示很開心能夠入選成為「百合綻放新創學程計畫」 (IWE)的一員，希望藉由這個平台，能夠把所學帶回去部落與社區，讓文化、知識與經驗得以傳承。

同樣是學員之一的高靜瑤，來自泰雅族，目前在一般企業從事數位轉型的相關工作，讀大學時從原住民部落隻身來到台北闖蕩已經有十多年的時間，有感於部落人口老化跟文化斷層的危機感，希望能夠透過數位轉型的方式，讓離開部落的原民們，都能夠即時了解部落的現狀；進一步透過社群行銷、網路平台的傳送，讓原民的文化得以代代傳承。