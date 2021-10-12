　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／陳柏惟苦行100小時　刪Q噓爆：回立法院工作！

▲▼立法院臨時會 陳柏惟進議場丟棒球。（圖／記者屠惠剛攝）

▲陳柏惟進議場丟棒球。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者徐政璿／台北報導

台中第二選區台灣基進立委陳柏惟罷免案將於本週六投票，陳柏惟宣布將從本週三起（13日），展開100小時的選區苦行。對此，刪Q總部諷刺，陳柏惟應該要回歸本職，好好地待在立法院做立委該做的事。

刪Q總部表示，陳柏惟應該要回歸本職，在最後的這些時間希望他能好好地待在立法院，把先前沒做的事完成、兌現先前答應選民的承諾。

刪Q總部指出，從罷免第一階段提議、第二階段連署、一直努力到了最後一個投票的階段，這段日子我們走過的路、流過的汗絕對比陳柏惟多，陳柏惟在罷免的最後關頭，「這100個小時我們來替你走」。

台中市議員羅廷瑋表示，陳柏惟針對賭博電玩事件前後說法不清、支吾其詞，刻意撇開話題，希望陳柏惟能夠出面講清楚說明白，以前做錯了，就坦白從寬，但說了一個謊之後，就要用更多的謊言來圓謊，且陳柏惟在肇逃事件，說經濟狀況不好，但是卻在流連在電子遊戲場，令人有想像空間。

更多相關新聞...

► 完整影片／陳柏惟否認涉賭：我自己玩遊戲「警察包圍前後門」
► 再駁涉賭！陳柏惟分享打電動「佳績」　力推：這是值得專研的技藝
► 陳柏惟稱玩「快打旋風」但未涉賭　她翻出判決書...網一看：硬拗

►一家五口住「蘭城晶英酒店」才8499元！

ET快訊
「外出不用戴口罩」快了！專家曝關鍵數字：指日可待
第12輪AZ第二劑給這群族！　三大疫苗同步開
狂踩好食券地雷！　經濟部粉專被洗版：爛透了
LIVE／新北女確診「感染源不明」　侯友宜最新說明
強風把人車吹落大排！2公里外找到車　騎士失蹤生死不明
訂外送注意！　熊貓、Uber Eats「不收紙本五倍券」
驚悚影片曝！桃園男牽車「緊貼拖板車頭」　下秒遭輾斃
上周13人打疫苗後死亡！「各廠牌人數」曝光　這家最少

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

快訊／情趣用品店可用「好食券」？　王美花認疏漏：統編分類不精準

新北本週開打BNT、莫德納、AZ　一張圖看接種時間

快訊／陳柏惟苦行100小時　刪Q噓爆：回立法院工作！

快訊／新北68歲以上長者　莫德納第2劑14日開打

快訊／新北汐止女染疫　侯友宜：匡列7人PCR皆為陰性

數位五倍券改紙本有資格限制　高嘉瑜：朝令夕改讓經濟部美意變質

行政院解編體發會　洪孟楷：中華隊不再參加奧運？

他指「竹竹併林智堅不會贏」　柯建銘：大家都政治盤算怎麼只講我們

LIVE／新北汐止女確診「感染源未明」　侯友宜最新說明

開槓！「焦糖」反擊徐巧芯議事期間回臉書：喜歡罵人去選貴黨主席

DIY夯劇《魷魚遊戲》巨無霸版椪糖　糖漿噴鍋外超狼狽...味道還很苦XD

3D列印《魷魚遊戲》木頭人鬧鐘 時間到秒噴子彈！網瘋：拜託量產

入夜「圓規」雨帶襲半個台灣　氣象局曝開工日颱風假機率！

炎亞綸、鬼鬼《玩很大》狂鬥嘴！　丟偶包闖關…她忙著拍攝被嫌棄XD

謝盈萱《俗女2》生小孩痛到喊不要！　于子育衝進產房「媽媽在，妳別怕」

謝盈萱《俗女2》下跪求婚「我相信你」　見藍葦華考慮超久…拖住他腿：快答應

KIMIKO感情經驗談「出來走跳誰沒被騙過？」　勸「別對承諾太期待」：大部分是個人幻想！

結婚典禮進行中「3歲兒突翻跟斗」　新人風頭被搶光！台下來賓大爆笑

電梯裡自彈自唱「實測路人反應」遭男童拒：不要彈...尷尬畫面全錄

第12輪開放3款國際疫苗！　預計「全年齡層」打得到

快訊／情趣用品店可用「好食券」？　王美花認疏漏：統編分類不精準

新北本週開打BNT、莫德納、AZ　一張圖看接種時間

快訊／陳柏惟苦行100小時　刪Q噓爆：回立法院工作！

快訊／新北68歲以上長者　莫德納第2劑14日開打

快訊／新北汐止女染疫　侯友宜：匡列7人PCR皆為陰性

數位五倍券改紙本有資格限制　高嘉瑜：朝令夕改讓經濟部美意變質

行政院解編體發會　洪孟楷：中華隊不再參加奧運？

他指「竹竹併林智堅不會贏」　柯建銘：大家都政治盤算怎麼只講我們

LIVE／新北汐止女確診「感染源未明」　侯友宜最新說明

開槓！「焦糖」反擊徐巧芯議事期間回臉書：喜歡罵人去選貴黨主席

快訊／情趣用品店可用「好食券」？　王美花認疏漏：統編分類不精準

新北本週開打BNT、莫德納、AZ　一張圖看接種時間

HUBLOT面盤上貼金　獨一無二圖案不怕撞錶

山景第一排！陽明山最新「植栽咖啡廳」不限時　秘境花園超好拍

魚刺卡喉「狂吞白飯」反而更痛　女就醫發現刺進大動脈差點喪命

零廚藝料理！瑞典家常菜「風琴馬鈴薯」　一分鐘學會所有步驟

文慧如送妹出嫁當見習　婚禮進度曝光...嘆：真的很辛苦！

等了8個月...鼓鼓確定「明年五月」有好消息了！　曝心情：讓愛循環

林智堅訪人瑞林嘉湧　不老特教師一生服務身障

圓規挾暴雨狂炸！菲律賓多處爆發山洪、土石流　已至少9人罹難

虎爺出來玩！監視器連續4天錄到　桌上玩耍「清晰尾巴」網友被萌翻

政治熱門新聞

預測新任北市長！吳子嘉喊他當選沒問題

快訊／簡訊實聯每則成本0.1元？高虹安戰陳耀祥　蘇貞昌出聲緩頰

快訊／全國警戒何時降一級？　陳時中漏口風「相關指標討論中」

僅1.77％中籤率！大稻埕煙火逾8.4萬人搶登記

陳時中曝下個月展開更大接種計畫　第二劑覆蓋率盡量在年底達6成

快訊／內湖幼稚園師確診「住在汐止」　侯友宜：感染源不明

日議員全中文121字挺陳柏惟　網感動

陳柏惟被罷免後下一步？　議員：聽說高市府有安排位置

LIVE／新北汐止女確診「感染源未明」　侯友宜最新說明

蔡英文下台中挺陳柏惟？　民進黨回應了　　

「我是願改進的好子」　陳柏惟籲鄉親反惡霸

他批趙少康認同兩國論　「要不要當蔡英文接班人」

僅數位可以！紙本五倍券「不能買1280月票」

留言感謝郭台銘BNT卻被抓包是第九類　徐巧芯：事後才知道

更多熱門

相關新聞

爆陳柏惟被罷免「高雄有留位」　陳其邁怒了

爆陳柏惟被罷免「高雄有留位」　陳其邁怒了

台灣基進黨立委陳柏惟罷免案將於10月23日投票，新北市議員林金結11日卻爆料指出，聽說高雄市政府已安排位置給陳柏惟，民進黨這麼支持，他不會失業，台中人不用擔心。對此，高雄市長陳其邁今（12）日回應，這個是無中生有，用這種低級惡劣的謠言，來進行選舉操作，我覺得非常不可取。

投票倒數陳柏惟改變戰術「選擇示弱」　黃暐瀚預言罷免案難過

投票倒數陳柏惟改變戰術「選擇示弱」　黃暐瀚預言罷免案難過

泛綠立委、議員表態挺陳柏惟　黃暐瀚：可能造成反效果

泛綠立委、議員表態挺陳柏惟　黃暐瀚：可能造成反效果

蔡英文下台中挺陳柏惟？　民進黨回應了　　

蔡英文下台中挺陳柏惟？　民進黨回應了　　

陳柏惟罷免案白熱化　綠營估投票率40%→50%

陳柏惟罷免案白熱化　綠營估投票率40%→50%

關鍵字：

陳柏惟罷免

讀者迴響

熱門新聞

國旅券中籤號碼出爐！身分證末碼相同爽拿千元　傍晚5點簡訊通知

桃園復興區也放假！全台停班停課一覽

國旅券今抽60萬份！　身分證末碼相同即中籤

阿部瑪利亞車內密會《木曜》陳百祥

阿嘎朝聖金錢豹KTV「叫小姐」2小時噴1.4萬

《魷魚遊戲》韓美女真實年紀「跟林心如同年」

第11輪AZ今10點開放預約！「第二劑18歲以上全開」

男團偶像認「隱瞞性別」退出演藝圈！

快訊／風雨交加　桃園這區緊急宣布今停班課

美麗妄娜解襯衫「炸F級巨球」　狂戳收百萬

請3天休9天！一張圖看「2022請假攻略」

冷凍水餃「最頂煮法」不是水煮！內行人曝高招

到好市多「掃光622瓶紅酒」！他秀收據讓網閉嘴

快訊／國家警報響！　大雷雨襲2縣市

秋意濃！低溫探16度　「最明顯涼空氣」報到時間曝

更多

最夯影音

更多
DIY夯劇《魷魚遊戲》巨無霸版椪糖　糖漿噴鍋外超狼狽...味道還很苦XD

DIY夯劇《魷魚遊戲》巨無霸版椪糖　糖漿噴鍋外超狼狽...味道還很苦XD
3D列印《魷魚遊戲》木頭人鬧鐘 時間到秒噴子彈！網瘋：拜託量產

3D列印《魷魚遊戲》木頭人鬧鐘 時間到秒噴子彈！網瘋：拜託量產

入夜「圓規」雨帶襲半個台灣　氣象局曝開工日颱風假機率！

入夜「圓規」雨帶襲半個台灣　氣象局曝開工日颱風假機率！

炎亞綸、鬼鬼《玩很大》狂鬥嘴！　丟偶包闖關…她忙著拍攝被嫌棄XD

炎亞綸、鬼鬼《玩很大》狂鬥嘴！　丟偶包闖關…她忙著拍攝被嫌棄XD

謝盈萱《俗女2》生小孩痛到喊不要！　于子育衝進產房「媽媽在，妳別怕」

謝盈萱《俗女2》生小孩痛到喊不要！　于子育衝進產房「媽媽在，妳別怕」

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【精選優惠】毛孩零食季

【精選優惠】毛孩零食季

即日起至10月底，毛孩零食季滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面