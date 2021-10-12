快訊／陳柏惟苦行100小時　刪Q噓爆：回立法院工作！

▲陳柏惟進議場丟棒球。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者徐政璿／台北報導

台中第二選區台灣基進立委陳柏惟罷免案將於本週六投票，陳柏惟宣布將從本週三起（13日），展開100小時的選區苦行。對此，刪Q總部諷刺，陳柏惟應該要回歸本職，好好地待在立法院做立委該做的事。

刪Q總部表示，陳柏惟應該要回歸本職，在最後的這些時間希望他能好好地待在立法院，把先前沒做的事完成、兌現先前答應選民的承諾。

刪Q總部指出，從罷免第一階段提議、第二階段連署、一直努力到了最後一個投票的階段，這段日子我們走過的路、流過的汗絕對比陳柏惟多，陳柏惟在罷免的最後關頭，「這100個小時我們來替你走」。

台中市議員羅廷瑋表示，陳柏惟針對賭博電玩事件前後說法不清、支吾其詞，刻意撇開話題，希望陳柏惟能夠出面講清楚說明白，以前做錯了，就坦白從寬，但說了一個謊之後，就要用更多的謊言來圓謊，且陳柏惟在肇逃事件，說經濟狀況不好，但是卻在流連在電子遊戲場，令人有想像空間。

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