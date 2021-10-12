新竹市區假日一片死寂？　20年在地人列4大原因：和這棟建築有關

▲新竹火車站。（圖／翻攝自Facebook／新竹火車站旅遊服務中心）

實習記者黃品臻／綜合報導

新竹市區沒落了嗎？有網友表示，近五年經過新竹車站和東門圓環等地時，發現人群和商機少了很多，感覺沒落了，好奇提問有沒有在地人和他有一樣想法。文章釣出一名在地人歸納出和新竹巨城進駐，以及轉運站開幕有相當大的關聯。

一台網友在PTT以「最近五年，新竹市區沒落好多？」為題發文，提到近五年經過新竹火車站、東門圓環和中正台商圈等地，深感大商圈沒落好多，雖然多了很多綠化帶和護城河，但也少了人群和商機，到處都是出租的店面，「到處都是出租的店面...站前百貨收了，書局也收了，年少的回憶都收的一乾二淨...哪怕是假日，人也是少的離譜，整個大商圈一片死寂...車站前的廣場反倒多了很多外勞與街友。感覺就像個遲暮的老人...為何會變成這樣？」

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文章一出引起許多網友留言回應，「誠品還在的時候護城河真的很熱鬧，時不時都有街頭藝人唱歌，大家就隨性地坐在旁邊的椅子或是階梯邊喝飲料邊聊天」、「誠品收掉真的可惜」、「懷念護城河誠品」、「學生時中正路一整排好幾間書店」

一位居住在新竹20幾年的鄉民則發文分析，總結沒落的幾個原因，除了網購時代來臨造成實體店面難生存，疫情又加劇實體店的困境，另外還包括客運轉運站開幕，車潮跟人潮分流到後站；規模較小的站前SOGO、新光不敵巨城百貨，退場後直接又大減一波人潮；最後一點則是現代人比較喜歡新的購物環境，站前至中正台商圈環境老舊髒亂，沒有都更或翻新，很難再吸引人。

▲不少新竹人會選擇到巨城百貨逛街、購物。（圖／翻攝自Instagram／bigcity_hsinchu）

新竹鄉民也補充，「事實上新竹市區人口是逐年增加的，人流不會比以前少，只是生活型態改變，商圈移轉，才會讓人有沒落的感覺吧？」

根據行政院主計總處8月31日公布的109年人口及住宅普查初步統計結果顯示，新竹縣及新竹市因科技園區形成聚落效應，常住人口分別成長達21.2%及4.8%。