　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

新竹市區假日一片死寂？　20年在地人列4大原因：和這棟建築有關

▲▼新竹車站。（圖／翻攝自Facebook／新竹火車站旅遊服務中心 Hsinchu Railway Station Visitor Information Center）

▲新竹火車站。（圖／翻攝自Facebook／新竹火車站旅遊服務中心）

實習記者黃品臻／綜合報導

新竹市區沒落了嗎？有網友表示，近五年經過新竹車站和東門圓環等地時，發現人群和商機少了很多，感覺沒落了，好奇提問有沒有在地人和他有一樣想法。文章釣出一名在地人歸納出和新竹巨城進駐，以及轉運站開幕有相當大的關聯。

一台網友在PTT以「最近五年，新竹市區沒落好多？」為題發文，提到近五年經過新竹火車站、東門圓環和中正台商圈等地，深感大商圈沒落好多，雖然多了很多綠化帶和護城河，但也少了人群和商機，到處都是出租的店面，「到處都是出租的店面...站前百貨收了，書局也收了，年少的回憶都收的一乾二淨...哪怕是假日，人也是少的離譜，整個大商圈一片死寂...車站前的廣場反倒多了很多外勞與街友。感覺就像個遲暮的老人...為何會變成這樣？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

文章一出引起許多網友留言回應，「誠品還在的時候護城河真的很熱鬧，時不時都有街頭藝人唱歌，大家就隨性地坐在旁邊的椅子或是階梯邊喝飲料邊聊天」、「誠品收掉真的可惜」、「懷念護城河誠品」、「學生時中正路一整排好幾間書店」

一位居住在新竹20幾年的鄉民則發文分析，總結沒落的幾個原因，除了網購時代來臨造成實體店面難生存，疫情又加劇實體店的困境，另外還包括客運轉運站開幕，車潮跟人潮分流到後站；規模較小的站前SOGO、新光不敵巨城百貨，退場後直接又大減一波人潮；最後一點則是現代人比較喜歡新的購物環境，站前至中正台商圈環境老舊髒亂，沒有都更或翻新，很難再吸引人。

▲▼新竹巨城百貨。（圖／翻攝自Instagram／bigcity_hsinchu）

▲不少新竹人會選擇到巨城百貨逛街、購物。（圖／翻攝自Instagram／bigcity_hsinchu）

新竹鄉民也補充，「事實上新竹市區人口是逐年增加的，人流不會比以前少，只是生活型態改變，商圈移轉，才會讓人有沒落的感覺吧？」

根據行政院主計總處8月31日公布的109年人口及住宅普查初步統計結果顯示，新竹縣及新竹市因科技園區形成聚落效應，常住人口分別成長達21.2%及4.8%。

►一家五口住「蘭城晶英酒店」才8499元！

ET快訊
「外出不用戴口罩」快了！專家曝關鍵數字：指日可待
第12輪AZ第二劑給這群族！　三大疫苗同步開
狂踩好食券地雷！　經濟部粉專被洗版：爛透了
LIVE／新北女確診「感染源不明」　侯友宜最新說明
強風把人車吹落大排！2公里外找到車　騎士失蹤生死不明
訂外送注意！　熊貓、Uber Eats「不收紙本五倍券」
驚悚影片曝！桃園男牽車「緊貼拖板車頭」　下秒遭輾斃
上周13人打疫苗後死亡！「各廠牌人數」曝光　這家最少

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「混亂世代中的文學對話」 當代翻譯作家李靜宜開講

第12輪AZ第二劑給這群族！三大疫苗同步開「預計打390萬劑」

LIVE／雨彈持續「半個台灣紫爆」　氣象局最新說明

「外出不用戴口罩」快了！專家曝關鍵數字：指日可待

半夜冷氣孔爬出「蟲蟲大軍」　她一覺醒來嚇壞：身上百顆紅疹

颱風天送餐「披薩隨風飛舞」　6秒悲劇片曝！外送員GG了：完蛋

3億元簡訊實聯制預算將用罄　陳宗彥：疫調所需會繼續支應

OL哀號「出社會想脫單」比登天難　列6大殘酷點…網看哭：我懂妳

新竹市區假日一片死寂？　20年在地人列4大原因：和這棟建築有關

崑山科大新生始業式　知名音樂製作人李正帆改編國歌帶動唱

DIY夯劇《魷魚遊戲》巨無霸版椪糖　糖漿噴鍋外超狼狽...味道還很苦XD

3D列印《魷魚遊戲》木頭人鬧鐘 時間到秒噴子彈！網瘋：拜託量產

入夜「圓規」雨帶襲半個台灣　氣象局曝開工日颱風假機率！

炎亞綸、鬼鬼《玩很大》狂鬥嘴！　丟偶包闖關…她忙著拍攝被嫌棄XD

謝盈萱《俗女2》生小孩痛到喊不要！　于子育衝進產房「媽媽在，妳別怕」

謝盈萱《俗女2》下跪求婚「我相信你」　見藍葦華考慮超久…拖住他腿：快答應

KIMIKO感情經驗談「出來走跳誰沒被騙過？」　勸「別對承諾太期待」：大部分是個人幻想！

結婚典禮進行中「3歲兒突翻跟斗」　新人風頭被搶光！台下來賓大爆笑

電梯裡自彈自唱「實測路人反應」遭男童拒：不要彈...尷尬畫面全錄

第12輪開放3款國際疫苗！　預計「全年齡層」打得到

「混亂世代中的文學對話」 當代翻譯作家李靜宜開講

第12輪AZ第二劑給這群族！三大疫苗同步開「預計打390萬劑」

LIVE／雨彈持續「半個台灣紫爆」　氣象局最新說明

「外出不用戴口罩」快了！專家曝關鍵數字：指日可待

半夜冷氣孔爬出「蟲蟲大軍」　她一覺醒來嚇壞：身上百顆紅疹

颱風天送餐「披薩隨風飛舞」　6秒悲劇片曝！外送員GG了：完蛋

3億元簡訊實聯制預算將用罄　陳宗彥：疫調所需會繼續支應

OL哀號「出社會想脫單」比登天難　列6大殘酷點…網看哭：我懂妳

新竹市區假日一片死寂？　20年在地人列4大原因：和這棟建築有關

崑山科大新生始業式　知名音樂製作人李正帆改編國歌帶動唱

零廚藝料理！瑞典家常菜「風琴馬鈴薯」　一分鐘學會所有步驟

文慧如送妹出嫁當見習　婚禮進度曝光...嘆：真的很辛苦！

等了8個月...鼓鼓確定「明年五月」有好消息了！　曝心情：讓愛循環

林智堅訪人瑞林嘉湧　不老特教師一生服務身障

圓規挾暴雨狂炸！菲律賓多處爆發山洪、土石流　已至少9人罹難

「混亂世代中的文學對話」 當代翻譯作家李靜宜開講

快訊／陳柏惟苦行100小時　刪Q噓爆：回立法院工作！

怎趕都不怕！加拿大熊半夜翻垃圾偷吃　被罵「台語3字」嚇到開溜

起底龜山砂石場！負責人偷埋重金屬汙泥　活埋運將後竟持續作業

「跟家人聊太晚」直接不來公司！老闆傻眼：說一聲很難嗎？

網紅空姐「老公床邊地板」嘿咻攝影師4分鐘　偷吃代價出爐

生活熱門新聞

國旅券中籤號碼出爐！身分證末碼相同爽拿千元　傍晚5點簡訊通知

桃園復興區也放假！全台停班停課一覽

國旅券今抽60萬份！　身分證末碼相同即中籤

第11輪AZ今10點開放預約！「第二劑18歲以上全開」

快訊／風雨交加　桃園這區緊急宣布今停班課

冷凍水餃「最頂煮法」不是水煮！內行人曝高招

到好市多「掃光622瓶紅酒」！他秀收據讓網閉嘴

請3天休9天！一張圖看「2022請假攻略」

快訊／國家警報響！　大雷雨襲2縣市

好市多瘋搶合利他命！他揭更便宜入手法

秋意濃！低溫探16度　「最明顯涼空氣」報到時間曝

超大豪雨特報！圓規還會增強　3地區致災降雨持續

好市多塞爆了！「結帳等45分」百人瘋搶它

外送員詢問出餐順序　竟遭餐館威脅逼轉單

更多熱門

相關新聞

舊存摺用完就丟？　過來人揭「1最大功用」

舊存摺用完就丟？　過來人揭「1最大功用」

到各大銀行、郵局開戶時，都會拿到一本存摺供民眾確認金流使用，就有網友提問，如果存摺內頁補登用完了，是否會把舊存摺留下來，還是會有其他的處理方式？對此，有過來人分享留存下來的一個重要功能，以備不時之需。

想進台積電靠「內推」都會上？網揭背後暗黑真相

想進台積電靠「內推」都會上？網揭背後暗黑真相

屈臣氏買沐浴乳「用到好食券額度」爆驚喜！

屈臣氏買沐浴乳「用到好食券額度」爆驚喜！

高雄美術館「透天屋508萬」　網見1條件喊快買：賺到

高雄美術館「透天屋508萬」　網見1條件喊快買：賺到

國旅券中籤號碼一對　網友全炸鍋：超難中

國旅券中籤號碼一對　網友全炸鍋：超難中

關鍵字：

PTT新竹火車站

讀者迴響

熱門新聞

國旅券中籤號碼出爐！身分證末碼相同爽拿千元　傍晚5點簡訊通知

桃園復興區也放假！全台停班停課一覽

國旅券今抽60萬份！　身分證末碼相同即中籤

阿部瑪利亞車內密會《木曜》陳百祥

阿嘎朝聖金錢豹KTV「叫小姐」2小時噴1.4萬

《魷魚遊戲》韓美女真實年紀「跟林心如同年」

第11輪AZ今10點開放預約！「第二劑18歲以上全開」

男團偶像認「隱瞞性別」退出演藝圈！

快訊／風雨交加　桃園這區緊急宣布今停班課

冷凍水餃「最頂煮法」不是水煮！內行人曝高招

美麗妄娜解襯衫「炸F級巨球」　狂戳收百萬

到好市多「掃光622瓶紅酒」！他秀收據讓網閉嘴

請3天休9天！一張圖看「2022請假攻略」

快訊／國家警報響！　大雷雨襲2縣市

好市多瘋搶合利他命！他揭更便宜入手法

更多

最夯影音

更多
DIY夯劇《魷魚遊戲》巨無霸版椪糖　糖漿噴鍋外超狼狽...味道還很苦XD

DIY夯劇《魷魚遊戲》巨無霸版椪糖　糖漿噴鍋外超狼狽...味道還很苦XD
3D列印《魷魚遊戲》木頭人鬧鐘 時間到秒噴子彈！網瘋：拜託量產

3D列印《魷魚遊戲》木頭人鬧鐘 時間到秒噴子彈！網瘋：拜託量產

入夜「圓規」雨帶襲半個台灣　氣象局曝開工日颱風假機率！

入夜「圓規」雨帶襲半個台灣　氣象局曝開工日颱風假機率！

炎亞綸、鬼鬼《玩很大》狂鬥嘴！　丟偶包闖關…她忙著拍攝被嫌棄XD

炎亞綸、鬼鬼《玩很大》狂鬥嘴！　丟偶包闖關…她忙著拍攝被嫌棄XD

謝盈萱《俗女2》生小孩痛到喊不要！　于子育衝進產房「媽媽在，妳別怕」

謝盈萱《俗女2》生小孩痛到喊不要！　于子育衝進產房「媽媽在，妳別怕」

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【精選優惠】毛孩零食季

【精選優惠】毛孩零食季

即日起至10月底，毛孩零食季滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面