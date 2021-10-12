賣淫女遇暴警「抓髮摔地」畫面曝　警認情緒失控：她先揮拳打頭

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市三民一分局抓色情，被一名潘姓賣淫女子反控訴員警「非法侵入民宅」之外，還在派出所內對她施暴，抓住她的頭髮拖行，造成她跌倒受傷，身體瘀青疼痛，對此高雄市三民一分局公開監視器畫面澄清，表示潘姓女子有趁機揮拳襲擊員警頭部，但也坦承員警有情緒失控。

▲高雄三民一分局提供監視器畫面，還原當天情況，反控賣淫女子有拖拉員警 。（圖／三民一分局提供）

潘姓女子在9月30日被警方查獲賣淫，不過她卻向警方檢舉，表示當天被查獲的過程當中，員警前往三民區的大樓承租套房當中，沒有經過她的允許也沒有持搜索票就進到她的屋內，拿走垃圾桶內的保險套與衛生紙，同時開嗆「如果不承認，這些都可以驗DNA」！

她還控訴在派出所二樓，遭到一名員警動粗，雙方疑似先是對於「非法侵入」民宅部分有了爭論，然後她就拿起地上一包裝有從她租屋內取得，裝有「賣淫證據」的塑膠袋用力摔，這個舉動疑惹惱了員警，員警抓住她的頭髮硬扯，還因此害她摔倒，雖然有人幫忙扶起來，不過原先扯頭髮的員警又將她推回椅子上，造成瘀傷疼痛。

▲高雄三民一分局提供監視器畫面，還原當天情況，反控賣淫女子有丟摔物品 。（圖／三民一分局提供）

其實這名賣淫女子跟派出所的員警已經不是首次見面，34歲的她原本在半套店工作，受到疫情影響，原先店家歇業，所以她租套房再聯絡老顧客來到這裡進行半套性交易，8月份就已經被查獲過一次，9月30日再次被查獲，沒想到這一次移送後，她就向高雄市警察局檢舉員警「執法過當」。

對此高雄市三民一分局說明，因為潘姓賣淫女子不滿於最近2個月內，連續遭到取締性交易，所以「在辦公廳舍大聲咆哮及丟摔物品，為制止其脫序行為及帶往偵訊，過程中，因潘女穿著高跟鞋、重心不穩、不慎倒地，員警亦被絆倒，其他員警見狀將潘女攙扶至休息區，潘女趁機揮拳傷及員警頭部，待安撫潘女情緒，偵訊後，案依違反社會秩序維護法妨害風俗予以裁罰」。

另外潘姓賣淫女子投訴偵辦員警執法過程違失，「經督察單位調查，秉持勿枉勿縱、絕不護短之原則，員警因潘女的不當言語及挑釁行為，被激怒後產生過當的制止帶離動作，除予以相關人員記過及申誡處分外，並調整服務地區，另再加強員警的情緒控管教育及精進執法技巧」。



