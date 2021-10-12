北韓也看《魷魚遊戲》！劇評「血腥殘酷」：赤裸呈現南朝鮮社會慘象

▲《魷魚遊戲》一二三木頭人。（圖／翻攝自Instagram@netflixkr）

記者羅翊宬／編譯

影視串流平台Netflix所推出的韓國影集《魷魚遊戲》上架播映後廣受全球好評，劇中角色、遊戲、道具等成為討論焦點。如今，就連禁止國內民眾收看南韓影視作品的北韓（朝鮮）都透過官方宣傳媒體評論該劇，稱該劇生動呈現南朝鮮（南韓）弱肉強食、經濟貧富差距極大的資本主義社會。

北韓去年12月起正式頒布《反動思想文化排擊法》，禁止居民間散播、觀賞、收聽來自南韓的影劇或音樂，違者恐怕被處以有期徒刑、送勞改營，甚至可以被直接槍斃。然而，北韓對外宣傳媒體《回聲》（메아리）卻於今（12）日發表《魷魚遊戲的劇評，稱該劇赤裸裸呈現出蔓延在南朝鮮社會的弱肉強食與極端生存競爭，成為該劇在南朝鮮爆紅的因素。

《回聲》在文章表示，「《魷魚遊戲》生動呈現出無法承擔巨額債務的數百名人們在地獄般的生活垂死掙扎，為了搶奪只給最後1名優勝者的巨額獎金，彼此之間在殘忍的遊戲中殺個你死我活，劇中向觀眾巧妙呈現出在獸化的南朝鮮社會下，人類在極端的競爭環境逐漸抹滅人性的悲慘現實。」

▲北韓宣傳媒體評論《魷魚遊戲》。圖為平壤市民為慶祝雙十黨慶，前往平壤大劇場排隊進場觀賞表演。（圖／達志影像／美聯社）

《回聲》評論，「身為有錢人的遊戲主辦方制訂出『只要不是第1名，通通都得死』的弱肉強食遊戲規則，將淒慘血腥的殺戮遊戲視為娛樂，並以此為樂。劇中透過描述這種現象，諷刺權力高層貪污腐敗風氣瀰漫的社會，以及沒錢的窮人慘淪有錢人的玩物，如此不公不義的社會，激起觀眾們的悲憤之情。」

評論指出，「看完電視劇的觀眾們皆認為，『劇中是以經濟不平等現象極為嚴重的南朝鮮社會為背景』、『在就業、不動產、股票等激烈競爭下被淘汰的人們大大增加，這就是南朝鮮社會的現況』、『在這種社會下成為勝利者的人，應該記住自己是踩著失敗者的屍體成功的』。」

▼南韓一對父女在京畿道高陽市某公園玩魷魚遊戲。（圖／達志影像／美聯社）





▲北韓雙十黨慶當天，一名女孩牽著父母漫步在掛滿國旗的平壤街頭。（圖／達志影像／美聯社）



評論也引述南韓影評專家的說法，稱《魷魚遊戲》以最具象徵性的手法完整呈現出，人們在要求以極端方式競爭的現代社會下孤軍奮鬥的模樣，並將之以單純的娛樂手法描繪出來，加深觀眾們的認同。

南韓媒體《News1》分析，北韓宣傳媒體雖間接引用其他人的影評，卻將焦點著重在批判貧富差距極大的資本主義社會。

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